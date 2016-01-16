Tayvan'da muhalefetin zaferi



Tayvan televizyon kanalı Formosa TV'de yayınlanan resmi olmayan sonuçlara göre bağımsızlık yanlısı muhalefet lideri Tsai Ing-ven oyların yaklaşık yüzde 60'ını alarak büyük bir zafere imza attı.

Tayvan'da iktidarı elinde bulunduran Milliyetçi Parti KMT'nin adayı Eric Chu ise oyların yaklaşık yüzde 30'unu alabildi. Chu sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, ‘'Çok üzgünüm. Yeterince çalışmadık ve seçmenin beklentilerini karşılayamadık'' diye konuştu. Chu ayrıca seçimlerin galibi DDP'yi tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Muhalefetin kaydettiği büyük başarının ardından Tayvan Başbakanı Mao Chi-kuo görevden ayrıldığını açıkladı.

Halkın tepkisi sandığa yansıdı

Bu sonuçlara göre Demokratik Kalkınma Partisi (DPP) lideri Tsai Ing-Ven'e Tayvan'ın ilk kadın devlet başkanlığının yolu açılmış oluyor. Tsai'in zaferi, muhalif liderin iktidarın Çin'le yakınlaşmasına gösterdiği tepkinin oylarını artırmada önemli rol oynadığına işaret ediyor.

Göreve geldiği 2008 yılından beri Pekin yanlısı bir politika izlemiş olan Ma Ying-jeou Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile Kasım ayı başında bir araya gelmiş, 66 yıl sonra gelen bu buluşma iki ülke ilişkileri açısından bir dönüm noktası olarak nitelendirilmişti. İki ülke arasındaki bu yakınlaşma halkın tepkisini çekmişti.