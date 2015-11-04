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Dünya
Deutsche Welle

Çin ve Tayvan'ın 66 yıl sonra tarihi buluşması

Çin ile Tayvan arasındaki yakınlaşma süreci yeni bir boyut kazandı. Her iki ülkenin liderinin 66 yıl sonra bir araya geleceği açıklandı.

04 Kasım 2015 13:28


Çin ve Tayvan'dan yapılan açıklamalarda buluşma doğrulandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Tayvanlı mevkidaşı Ma Ying-jeou cumartesi günü Singapur'da bir araya gelecek.

Tayvan Devlet Başkanı Ma Ying-jeou'nun ofisinden yapılan açıklamada, "görüşmenin barışı sağlamlaştırma ve statükoyu güvence altına almayı amaçladığı" belirtildi. Görüşmede herhangi bir anlaşma ya da ortak niyet bildirgesinin imzalanmayacağı vurgulandı.

Tayvan Boğazı'nda barış ve refah

Pekin zirveyi ihtilaf ve çatışmaları önlemede bir dönüm noktası olarak niteledi. Çin'in Tayvan İşleri Ofisi Başkanı Zhang Zhijun, "liderlerin Tayvan Boğazı'nda barış ve refahı güvence altına alma yolları konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını" açıkladı.

Tayvan Devlet Başkanı Ma Ying-jeou, göreve geldiği 2008 yılından bu yana Pekin yanlısı bir izliyor. Çin ile Tayvan, başta turizm ve ekonomi olmak üzere birçok alanda yakınlaştı. Tayvan'da ocak ayında parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri yapılacak. Anketlere göre Devlet Başkanı Ma Ying-jeou'nun partisi muhalefetin gerisinden geliyor. Tayvan muhalefetinin temsilcileri devlet başkanını Singapur'da yapılacak zirveyi seçim kampanyası için kullanmakla suçluyor.

1949'da yollar ayrıldı

Çin, Tayvan'ı ayrılıkçı bir eyaleti olarak kabul ediyor. Komünist Parti'ye karşı yürüttüğü iç savaşı kaybeden Milliyetçi Parti taraftarları 1949'da Tayvan'a kaçmıştı.

Tayvan'da 2008 yılında bağımsızlık yanlısı Demokratik İlerleme Partisi'nin seçimleri kaybetmesinin ardından değişim başlamıştı. Çin'in kıta kesimiyle Tayvan arasında düzenli charter uçuşları başlarken, iki taraf arasında başta doğrudan ulaşım, haberleşme ve turizm olmak üzere ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla kurulan Tayvan Boğazı İlişkileri Derneği ve Tayvan Boğazı Değişim Vakfı uzun yıllar aradan sonra bir araya gelmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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