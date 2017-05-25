Tayvan'dan eşcinsel evliliğe onay

Tayvan'da Anayasa Mahkemesi eşcinsel çiftlerin evlenmesi için yasal bir engel bulunmadığına hükmeden bir karara imza attı.

Asya ülkeleri arasında bir ilk niteliğindeki kararda şu an yürürlükte olan medeni hukukun evlenme özgürlüğü ve eşit haklar ilkesine aykırı olduğu vurgulandı.

Evlilik yasasında eşcinsel evliliklere de izin verecek şekilde düzenleme yapılması için yetkililere 2 yıl süre tanındı.

2 yıl içerisinde gerekli değişiklik yapılmazsa, evlenmek isteyen eşcinsellerin mahkeme kararı ile bu adımı atabileceği belirtildi.

Tarihi karar sonrası kutlama

Eşcinsellerin hakları için yıllardır mücadele veren Tayvanlı örgütler, kutlama için başkent Taipei'deki parlamento binası önünde toplandı.

Kutlamayı düzenleyen aktivistler, bu kararın diğer Asya ülkeleri için örnek teşkil etmesi için çağrıda bulundu.

Karar sonrası bir açıklama yapan Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen de Tayvanlılara farklı fikirlere sahip insanlara karşı anlayışlı ve saygılı olma çağrısı yaptı.

Eşcinsel evliliklerin önünün açılması, geçtiğimiz yıl iktidara gelen Demokratik Gelişim Partisi'nin başlıca seçim vaatleri arasında yer alıyordu.

Eşcinsel evliliklerin önündeki yasal engellerin kaldırılması için Asya ülkeleri Güney Kore ve Japonya'da yoğun bir kampanya yürütüyor.

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DW/dpa/reuters/ÖA/GY