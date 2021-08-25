Tayvan'da mayıstan bu yana ilk defa hiç Covid-19 vakası kaydedilmedi

Tayvan, mayıs ayından bu yana ilk defa gün boyunca ülkede hiç Koronavirüs vakasının kayıtlara geçmediğini bildirdi. Ülkede şu ana kadar 800'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Merkezi Salgın Komuta Merkezi başkanı Chen Shih-chung yaptığı açıklamada, "Bugün yerel olarak teyit edilen vaka sayısı sıfır, bu kolay olmadı" dedi.

Chen "Herkesin bu durumdan memnun olduğuna inanıyorum, ancak bu, Tayvan'da Covid-19'un tamamen temizlendiği anlamına gelmiyor. Daha gidilecek çok yol var ama vakaların sıfırlanması, tedbirlerin nispeten istikrarlı olduğu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında, havayolları ekipleri tarafından ülkeye yayıldığı düşünülen Alfa varyantı, her ilçeye yayıldı.

Hükümet, karantina tedbirlerini yürürlüğe koydu, ancak erken davranmadığı için eleştirildi. Tayvan neredeyse üç ay boyunca kısıtlamalarla yaşadı.

Alfa salgınının zirvesinde, Tayvan günde 500'den fazla vaka bildiriyordu. Salgın ayrıca, toplam 830 Covid-19 kaynaklı ölümün 818'ine neden oldu.