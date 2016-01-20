"Taytlı kızlardan şehvet duyuyorum" dediği iddia edilen din öğretmenine soruşturma

İstanbul Beykoz'daki Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Öğretmen Lisesi’nde sınıfta öğrencilerine "Taytlı kızların bacak arasına bakınca şehvet duyuyorum" dediği iddia edilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Emin Şahin hakkında soruşturma başlatıldı.

Hürriyet'ten Gülseven Özkan'ın haberine göre; Eğitim-Sen'in gündeme getirdiği olayla ilgii Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay ise, öğretmenin iddiaları reddettiğini belirterek şöyle konuştu:

“Derste kılık kıyafetle, İslam’a göre giyinmeyle ilgili konuştuğunu söylüyor. Kadınların cinsel meta olarak görülmemesi gerektiğini anlattığını belirtiyor. Burada bir provokasyon olabilir, hepsini araştırıyoruz”

Ne olmuştu?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Emin Şahin, bir sınıfta "Ben tayt-pantolon giyen kızların bacak arasına bakınca şehvet duyuyorum" dedi. Şahin, bu sözün devamında sınıfta pantolon giyen bir kız öğrencisini ayağa kaldırdı. Ardından bir başka erkek öğrenciyi kaldırdı. Öğretmen Emin Şahin, bu defa erkek öğrencisine, "Sen ne hissediyorsun" diye sordu. Erkek öğrenci, "Ben de" yanıtını verdi. Erkek öğrencinin yanıtı üzerine öğretmen Şahin, "Benim için olay bitmiştir" ifadesini kullandı.



