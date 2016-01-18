Din Kültürü öğretmeni sınıfta "Tayt giyen kızlara şehvet duyuyorum" dedi iddiası

Beykoz’da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin, sınıfta “Pantolon-tayt giyen kızlara şehvet duyuyorum” dediği iddia edildi. BirGün'den Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre, aynı öğretmenin sınıfta pantolon giyen bir kız öğrenciyi ayağa kaldırarak bir başka erkek öğrenciye, “Sen ne hissediyorsun” diye sorduğu da öne sürüldü. Emin Şahin adlı öğretmenin, “pantolonlu - taytlı” sözleri söylemeden bir kaç gün önce de öğrencilerine “Kadınlar seks objesidir” dediği de iddialar arasında.

Konuyla ilgili T24'e bilgi veren Eğitim Sen yetkilileri olayın örtbas edilmesine engel olacaklarını, velilerle ve kadın örgütleriyle birlikte okul önünde Emin Şahin'i protesto edeceklerini belirttiler.

BirGün'de yer alan haberin tamamı şöyle:

İstanbul Beykoz’daki bir lisede Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Emin Şahin tayt-pantolon giyen kız öğrencilerinin şehvete sebep olduğunu söyledi.

Beykoz Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi’nde görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Emin Şahin, dersine girdiği bir sınıfta “Ben tayt-pantolon giyen kızların bacak arasına bakınca şehvet duyuyorum” dedi. Şahin, bu sözün devamında sınıfta pantolon giyen bir kız öğrencisini ayağa kaldırdı.

Ardından bir başka erkek öğrenciyi kaldırdı. Öğretmen Emin Şahin bu defa erkek öğrencisine, “Sen ne hissediyorsun” diye sordu. Erkek öğrenci, “ben de” yanıtını verdi. Erkek öğrencinin “ben de” yanıtı vermesi üzerine öğretmen Şahin, “benim için olay bitmiştir” ifadesini kullandı.

Öğrenci ortaya çıkardı

Okulda din kültürü öğretmeninin tavrı bir öğrencinin velisine durumu anlatmasıyla ortaya çıktı. Okuldaki öğrenci velisine durumu anlatınca velisi harekete geçti. Birçok veli ve eğitimci bu durumdan haberdar oldu. Okulun bazı öğretmenleri duruma tepki göstererek okul müdürünün gerekeni yapmasını istedi. Tepkiler üzerine okul müdürü öğretmen Emin Şahin’i çağırtarak sorguya çekti. Öğretmen Emin Şahin, hakkındaki iddiaları yalanladı.