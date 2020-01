Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Taylor Swift'in adına kebap çıkardılar. Kuzey İngiltere'deki tavuk kebabın fiyati 7.5 pound yani 37 lira.

NTV'nin haberine göre, Taylor Swift’in geçtiğimiz hafta yeni şarkısı Look What You Made Me Do'ya Londra’da bulunan bir kebap salonunda klip çekmesinin ardından, mekan tarafından sanatçının ismine özel bir kebap türü menüye eklendi.

Kuzey İngiltere'deki Kentish Delight isimli restoranda Swift Kebab servisine başladıklarını belirten yetkililer, tarifte sarımsaklı kuşbaşı et, zerdeçal, kırmızı biber ve özel bir sosun yer aldığını açıkladı. 27 yaşındaki şarkıcının adına çıkan kebabın fiyati ise 7.5 pound yani 37 lira.