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Kültür-Sanat

Taylor Swift, 'Shake It Off' yüzünden davalık oldu

3LW, şarkı sözlerinin kendilerinden çalındığını iddia ediyor

10 Aralık 2021 13:26

T24 Dış Haberler

Taylor Swift, hit parçası 'Shake it Off'un şarkı sözlerini başka bir şarkıdan çaldığı iddiasıyla hakim karşısına çıkacak 

ABD'de yargıç, sözlerin 3LW'nun 2001 çıkışlı 'Playas Gon' Play' şarkısından çalıntı olduğu iddiasıyla açılan davana düşürülmesi için Swift tarafından yapılan başvuruyu reddetti.

İki şarkıda da "players gonna play" ve "haters gonna hate" sözleri bulunuyor.

Daha önce hakim, benzer sözlerin birçok parçada bulunduğunu ifade ederek dava açılmasını reddetmişti. 'Playas Gon' Play'in yazarlarının itirazının ardından karar geri çevrildi.

Taylor swiftshake it offdavalıkoldu
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