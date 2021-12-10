Taylor Swift, 'Shake It Off' yüzünden davalık oldu

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Taylor Swift, hit parçası 'Shake it Off'un şarkı sözlerini başka bir şarkıdan çaldığı iddiasıyla hakim karşısına çıkacak

ABD'de yargıç, sözlerin 3LW'nun 2001 çıkışlı 'Playas Gon' Play' şarkısından çalıntı olduğu iddiasıyla açılan davana düşürülmesi için Swift tarafından yapılan başvuruyu reddetti.

İki şarkıda da "players gonna play" ve "haters gonna hate" sözleri bulunuyor.

Daha önce hakim, benzer sözlerin birçok parçada bulunduğunu ifade ederek dava açılmasını reddetmişti. 'Playas Gon' Play'in yazarlarının itirazının ardından karar geri çevrildi.