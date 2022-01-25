Taylor Swift, şarkılarını kendi yazmadığını iddia eden Damon Albarn'a tepki gösterdi: Söz yazarlığımı kötülemeye çalışman çok b*ktan bir durum

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Şarkıcı Taylor Swift, şarkılarını kendi yazmadığını iddia eden Gorillaz solisti Damon Albarn'a Twitter üzerinden tepki gösterdi. Swift, "BÜTÜN şarkılarımı kendim yazıyorum" dedi.

Los Angeles Times'a konuşan Damon Albarn, modern şarkıcılara yönelik eleştirisinde Taylor Swift'i örnek gösterdi. Gazetecinin Swift'in tüm şarkılarını kendi yazdığını ya da ortak yazdığını söylemesi üzerine Albarn "Bu sayılmaz. Ortak yazmak, yazmaktan başka bir şeydir. Kimseye nefret duymuyorum. Tek söylediğim, söz yazarı ve ortak yazan arasında bir fark olduğu" dedi.

ABD'li şarkıcı Swift, Twitter üzerinden tepki göstererek "Bunu görene kadar çok büyük bir hayranındım. BÜTÜN şarkılarımı kendim yazıyorum. Söylediklerin tamamen yanlış ve zarar verici. Şarkılarımı beğenmiyorsun ancak söz yazarlığımı kötülemeye çalışman çok b*ktan bir durum" yazdı.

Albarn, Twitter üzerinden Swift'ten özür dileyerek "Sana katılıyorum. Söz yazarlığı hakkında konuştuk ancak tık almak için kısaltıldı. Koşulsuz bir şekilde özür dilerim. Son yapacağım söz yazarlığını kötülemektir. Umarım anlamışsındır" dedi.