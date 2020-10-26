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Kültür-Sanat

Taylor Swift, 2020'de 1 milyon satan ilk şarkıcı oldu

Taylor Swift'in Folklore isimli son çalışması rekor kırmaya devam ediyor

26 Ekim 2020 15:06

Taylor Swift'in Folklore albümü 2020'nin en çok satanı oldu.

Mürekkep Haber'in haberine göre, Swift'in albümü, "Billboard 200" listesinde sekiz hafta boyunca birinci sırada yer aldı. ABD'de 2020 yılının rekor satışına ulaşan albüm 1 milyon sattı.

Bilgi, veri ve pazarlama şirketi Nielsen'in 22 Ekim haftasındaki sayımlarında 57 bin kopya satan albüm, toplamda 1 milyon 38'e ulaştı.

Şarkıcının 24 Temmuz'da çıkardığı albüm, "Billboard 200" listesine ilk sıradan girmişti. Swift'in 2019 yılında çıkardığı albümü Lover, aynı yılın satış barajını aşan tek albüm olmuştu.

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