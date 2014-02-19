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Dünya

Tayland'da polis el bombasına tekme attı!

Tayland'da hükümet karşıtı eylemcilerin attığı el bombasını uzaklaştırmak isteyen polis el bombasına tekme atıı

19 Şubat 2014 12:58

Tayland'da hükümet karşıtlarının 3 aydır sürdürdükleri gösterilerde, eylemciler el bombası kullanmaya başladı. Polisle protestocular arasındaki çatışmalar sırasında göstericilerin attığı polis tekmeyle uzaklaştırmak istedi. Polisin tekmeyi attığında yaşanan patlama anı kameralara yansıdı. 2 polisin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Taylan'da hükümet karşıtı göstericiler 3 aydır eylemlerini sürdürüyor. Polisin, salı günü göstericilerin işgali altında bulunan kamu binalarını boşaltmak üzere harekete geçmesinin ardından çatışmalar yeniden şiddetlendi.

Öte yandan, istifası istenen Başbakan Yinlgluck Şinavatra hakkında ulusal yolsuzluk komisyonu tarafından ön soruşturma açıldıldı. Komisyon, Şinavatra'nın pirinç üreticilerine yönelik devlet sübvansiyonlarında, programın başarısız gidişatını görmezden gelerek maddi zarara sebebiyet vermek suretiyle görevini kötüye kullandığını iddia ediyor. Komisyonun Şinavatra'yı suçlu bulması durumunda başbakanın azledilmesi gündeme gelebilecek.

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