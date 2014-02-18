Tayland sokakları yangın yeri



Başkent Bangkong'da yaklaşık üç ay önce başlayan hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevlendi. Hükümet karşıtlarının salı günü bakanlık binalarını kuşatmak üzere sokaklara döküldüğü ve çıkan çatışmalarda aralarında biri polis dört kişinin öldüğü bildiriliyor.

Polis yetkilileri, en az 24 yetkilinin yaralandığını duyururken sağlık yetkilileri, çıkan patlama ve açılan ateş sonucu en az 60 kişinin yaralandığını açıkladı. Güvenlik güçlerinin, plastik mermi kullandığı gerçek mermili silahlarla kimler tarafından ateş açıldığının ise öğrenilemediği de gelen haberler arasında.

Hükümet karşıtları bakanlık binalarını kuşattı. Enerji bakanlığını kuşatan en az 150 kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor. Bunun, ülkede çatışmaların başlamasından bu yana yapılan en büyük toplu gözaltı olduğu haber verildi.

İstifası istenen Başbakan Yinlgluck Şinavatra hakkında ulusal yolsuzluk komisyonu tarafından ön soruşturma açıldığı bildiriliyor. Komisyon, Şinavatra'nın pirinç üreticilerine yönelik devlet sübvansiyonlarında, programın başarısız gidişatını görmezden gelerek maddi zarara sebebiyet vermek suretiyle görevini kötüye kullandığını iddia ediyor. Komisyonun Şinavatra'yı suçlu bulması durumunda başbakanın azledilmesi gündeme gelebilecek.