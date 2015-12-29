T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tayland Kralı'nın köpeği hayatını kaybetti

17 yaşındaki Copper hakkında uygunsuz sözler kullandığı iddiasıyla bir adam hakkında 37 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı

29 Aralık 2015 00:30

Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'in en sevdiği köpeği olarak bilinen Copper adlı köpek 17 yaşında, veterinerlerin açıklamasına göre yaşlılıktan öldü. Geçtiğimiz günlerde Tayland Kralı Adulyadej'in köpeği Cooper'a hakaret ettiği gerekçesiyle bir vatandaşın 37 yıla kadar hapsi istenmişti. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Copper'ın hikayesi de oldukça etkileyici. 17 yıl 1 ay önce Rama 9 caddesinde bir sokak kenarında doğdu. Sıradan bir sokak köpeği olarak doğan Copper ileride olacaklardan habersiz Tayland Kralı'nın açılışını yapacağı Medikal Geliştirme Kliniği etrafında dolaşıyordu. Doktorlardan birisi onu alıp kliniğin içine getirdi ve açılıştaki ziyareti sırasında Copper'ı Kral'a gösterdi. 

Kral'ın da çok hoşuna giden sokak köpeği Copper tüm bakımları yapılıp Chitrlada Sarayı'na götürüldü. Son 17 yıldır Tayland Kralı dışarı gezmeye çıktığında çoğunlukla köpeğini yanına alırdı. Zamanla kraliyet sarayının bir parçası haline gelen Copper bugün hayatını kaybetti.

Thanakorn Siripaiboon adlı işçi, Kral'ın köpeği hakkında uygun olmayan yorumları Facebook'ta paylaşmakla suçlanımış ve 37 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmıştı. Tayland'da ölmüş krallara hakaret edilmesi de suç teşkil ediyor. 2014'te 400 yıl önce yaşamış bir hükümdara hakaret ettiği gerekçesiyle bir akademisyen hapis cezasına çarptırılmıştı.

ETİKETLER

tayland kralıköpekcopperöldü

İlgili Haberler

Bu da Tayland adaleti; kralın köpeğine hakarete hapis cezası!

Facebook'ta kralın fotoşoplu fotoğrafını beğendiği için, bir kişiye 32 yıl hapis cezası verilmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24