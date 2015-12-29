Tayland Kralı'nın köpeği hayatını kaybetti

Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'in en sevdiği köpeği olarak bilinen Copper adlı köpek 17 yaşında, veterinerlerin açıklamasına göre yaşlılıktan öldü. Geçtiğimiz günlerde Tayland Kralı Adulyadej'in köpeği Cooper'a hakaret ettiği gerekçesiyle bir vatandaşın 37 yıla kadar hapsi istenmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Copper'ın hikayesi de oldukça etkileyici. 17 yıl 1 ay önce Rama 9 caddesinde bir sokak kenarında doğdu. Sıradan bir sokak köpeği olarak doğan Copper ileride olacaklardan habersiz Tayland Kralı'nın açılışını yapacağı Medikal Geliştirme Kliniği etrafında dolaşıyordu. Doktorlardan birisi onu alıp kliniğin içine getirdi ve açılıştaki ziyareti sırasında Copper'ı Kral'a gösterdi.



Kral'ın da çok hoşuna giden sokak köpeği Copper tüm bakımları yapılıp Chitrlada Sarayı'na götürüldü. Son 17 yıldır Tayland Kralı dışarı gezmeye çıktığında çoğunlukla köpeğini yanına alırdı. Zamanla kraliyet sarayının bir parçası haline gelen Copper bugün hayatını kaybetti.

Thanakorn Siripaiboon adlı işçi, Kral'ın köpeği hakkında uygun olmayan yorumları Facebook'ta paylaşmakla suçlanımış ve 37 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmıştı. Tayland'da ölmüş krallara hakaret edilmesi de suç teşkil ediyor. 2014'te 400 yıl önce yaşamış bir hükümdara hakaret ettiği gerekçesiyle bir akademisyen hapis cezasına çarptırılmıştı.