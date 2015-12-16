Bu da Tayland adaleti; kralın köpeğine hakarete hapis cezası!

Tayland'da savcılar, sosyal medyada Kral Bhumibol Adulyadej'in köpeğine hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi hakkında hapis istemiyle dava açtı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, askeri rejimle yönetilen Tayland'da askeri mahkemeye gelen davada, Thanakorn Siripaiboon adlı işçi, Kral'ın köpeği hakkında uygun olmayan yorumları Facebook'ta paylaşmakla suçlanıyor.

Siripaiboon suçlu bulunursa 37 yıla kadar hapis cezası alması gündemde.

Hakaret olarak tanımlanan ifadeler ise askeri mahkeme tarafından açıklanmadı.

Tayland'da ölmüş krallara hakaret edilmesi de suç teşkil ediyor. 2014'te 400 yıl önce yaşamış bir hükümdara hakaret ettiği gerekçesiyle bir akademisyen hapis cezasına çarptırılmıştı.