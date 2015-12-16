T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bu da Tayland adaleti; kralın köpeğine hakarete hapis cezası!

Facebook'ta kralın fotoşoplu fotoğrafını beğendiği için, bir kişiye 32 yıl hapis cezası verilmişti

16 Aralık 2015 10:56

Tayland'da savcılar, sosyal medyada Kral Bhumibol Adulyadej'in köpeğine hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi hakkında hapis istemiyle dava açtı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, askeri rejimle yönetilen Tayland'da askeri mahkemeye gelen davada, Thanakorn Siripaiboon adlı işçi, Kral'ın köpeği hakkında uygun olmayan yorumları Facebook'ta paylaşmakla suçlanıyor.

Siripaiboon suçlu bulunursa 37 yıla kadar hapis cezası alması gündemde.

Hakaret olarak tanımlanan ifadeler ise askeri mahkeme tarafından açıklanmadı.

Tayland'da ölmüş krallara hakaret edilmesi de suç teşkil ediyor. 2014'te 400 yıl önce yaşamış bir hükümdara hakaret ettiği gerekçesiyle bir akademisyen hapis cezasına çarptırılmıştı.

ETİKETLER

taylandkralköpekhakarethapis cezası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24