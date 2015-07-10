Tayland, konsolosluk saldırısı sonrası elçiliklerini kapattı

Tayland, önceki gün İstanbul'daki fahri konsolosluk binasına saldırının ardından elçiliklerini geçici olarak kapatma kararı aldı.

AFP'nin haberine göre Ankara'daki Tayland Büyükelçiliği ve İstanbul'daki Fahri Konsolosluk cuma günü geçici olarak kapatıldı.

Doğu Türkistan Maarif Derneği üyesi yaklaşık 200 kişilik bir grup, Tayland’da bekletilen Doğu Türkistanlının Çin’e iade edileceği gerekçesiyle, Zincirlikuyu’daki Tayland Krallığı Başkonsolosluğu binasına saldırmıştı. Önceki akşam yaşanan saldırıda fahri konsolosluk binasının kapısını ve camlarını kırarak içeriye giren eylemciler, içerideki klasör ve evrakları sokağa dökmüştü.