Tayland'da film yapımcılarının Koronavirüs önlemleri kapsamında seks sahnesi çekmesi yasaklandı

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Tayland'da Koronavirüs salgınının tekrar hız kazanmasını önlemek amacıyla film şirketlerinin seks, kavga ve yakın temas gerektirecek diğer sahneleri çekmesi geçici olarak yasaklandı.

Tayland'da Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler gevşetilirken prodüksiyon şirketlerinin film çekimlerine başlamasına bazı düzenlemelerle izin verildi.

Ülkenin yardımcı kültür bakanı tarafından hazırlanan yönergelere göre film yapımcılarının iyi havalandırılan ve 50'den fazla kişinin bulunmadığı alanlarda çalışması gerekecek. İnsanların yakınlaşmasını gerektirecek sahnelerin çekilmesi yasaklanırken, yapımcılara bu tür sahnelerin çekimleri için özel efektler kullanılabileceği belirtildi.

Öte yandan, kamera arkasındaki herkesin maske takması ve sette her zaman su ile sabun bulunması zorunlu kılındı.

Tayland'da geçen haftalarda Koronavirüs'ün yayılma hızının düşmesiyle ülkedeki kısıtlamalar gevşetilmeye başlandı. Pazar günü ilk kez departman mağazaları açıldı. Mart ayından bu yana ülkede eczane ve süpermarketler dışında tüm mağazalar kapalıydı.

Tayland'da çarşamba günü bir yeni vaka tespit edildiği ve Covid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadığı açıklandı. Tayland'da resmi rakamlara göre toplam 3 bin 34 vaka tespit edildi, 56 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 888 hasta iyileşti.