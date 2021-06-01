Tayland'da Covid-19'u tespit etmek için köpekler kullanılmaya başlandı

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Köpeklerin yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) koku yoluyla tespit edebildiklerine dair araştırmalar sonuç vermeye başladı. Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir üniversite kliniğinde faaliyet gösteren Labrador'lar, insanlardaki Covid-19 virüsünü tespit edebilmek için eğitildi.

NYT'nin haberine göre, Tayland'da eğitilen bu köpeklerin kontrollü ortamda virüsü tespit edebilme başarısının yüzde 96,2 olduğu belirtildi.

Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Şili, Avustralya, Belçika ve Almanya gibi ülkelerde yürütülen ön araştırmalar, köpeklerin virüsü tespit oranlarının havalimanları gibi halka açık yerlerde sıklıkla kullanılan hızlı antijen testini geçebileceğini öne sürüyor.

PCR testlerinden daha güvenilir olduğu düşünülen bu sistemde, köpeklerin Covid-19'u tespit etmek için testlerde gerekenden daha az moleküle ihtiyacı var. Ayrıca sıcaklık taraması gibi tespit yöntemlerinin hiçbir semptomu olmayan hastaları tespit edemediği için eksiklikleri mevcut.

Bangkok'taki Chulalongkorn Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Dr. Kaywalee Chatdarong, "Köpekler için koku, bizim için ızgara et kokusu almak gibi barizdir" derken, bir köpeğin Covid-19'u koklama yeteneğinin, teoride bir cebe gizlenmiş narkotik unsurları tespit etmedeki becerisinden farklı olmadığını belirtti.

Hayvanlardan insanlara virüs bulaştığı gözlemlenmedi

Altı köpeğe, Covid-19 testi pozitif çıkan insanların çoraplarından ve koltuk altlarından terli pamuk topları koklatan bakıcılar görevlendirildi.

Covid-19'un terleme yoluyla bulaştığına dair bir bulgu bulunmuyor, bulaşın solunum yolu ile olduğu biliniyor.

Nadir durumlarda insanlardan hayvanlara bulaşan virüs gözlemlense de, hayvanlardan insanlara virüs bulaştığı henüz gözlemlenmedi.

Burunları ve ağızları arasına yerleştirilmiş başka bir organdan da koku alabilen köpekler, 300 milyona kadar farklı kokuyu tespit edebilirken, 10 farklı koku kalıbını ezberlemek için de eğitilebilir.