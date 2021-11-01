Tayland, 60'tan fazla ülkeden aşılı turistlere yeniden açılıyor

Tayland'ın kapıları 18 aylık Covid-19 kısıtlamalarının ardından turistlere yeniden açılıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte 60'tan fazla "düşük riskli" ülkeden aşılı turistlerin otelde karantina altına alınmaksızın ülkeye girmesine izin veriliyor.

Gelecek yıl turist sayısının 15 milyona ulaşacağı ve 30 milyar dolardan fazla gelir getireceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte, nüfusunun yalnızca yaklaşık yüzde 42'si tam aşılı durumdayken, ülkede hala kısıtlamalar devam ediyor.

''Tünelin sonunda ışık''

Tur rehberi Chaiyagorn Boonyapak BBC'ye verdiği demeçte Tayland'ın kapılarının yeniden açılması üzerine, "Tünelin sonunda çok loş bir ışık görür gibiyiz, iki yıldır çalışamadık. Hükümetin ülkeyi gerçekten sorunsuz bir şekilde açıp açamayacağını bilmiyoruz ama umarım bunu yapabilirler. Tekrar işe dönmeyi çok isteriz." dedi.

Koronavirüs pandemisi öncesi yılda 40 milyon turist çeken Tayland ekonomisi pandemi sonrası ağır darbe aldı. Geçen yıl, turist gelişleri yüzde 80'den fazla düştü.

Çin'in devam eden sınır kapatmalarının sektörün toparlanmasını engelleyeceğini düşünenler olsa dahi, Tayland hükümeti 2023 yılına kadar gelirlerin pandemi öncesi seviyelerine geri döneceğini tahmin ediyor.

Pandemiden önce, ülkeye yaklaşık 12 milyon ziyaretçi ile Çinli turistler Tayland ekonomisine çok büyük değer katmıştı.

Bangkok'un ünlü turistik caddesinde küçük bir hostel olan TALES Khosan'ın sahibi Wiwan Siriwasaeree, turizmin pandemi öncesi seviyelere sıçrama olasılığı konusunda iyimser değil:

"Khoasan'daki durum eskisi gibi olmamasından çok korkuyorum. Turistlerin ülkemize girmesine izin verilmesi üzerine yeni Covid-19 vakalarının tekrar artmasından endişeliyiz, başka bir karantinaya girecek miyiz? Durumdan pek emin değilim" dedi.

Bölgede bir restoran sahibi olan Peeti Kulsirorat, ziyaretçilerin vaka sayısında ani bir artışa yol açmasından da korkuyor: "O zaman yine kötü adam olarak turizm sektörü suçlanacak. "

Bay Kulsirorat, devam eden kısıtlamaların - ülkenin çoğunda alkol satamama da dahil olmak üzere - insanların tatillerini olumsuz etkileyeceğini söyledi: "Buraya gelirlerse ve birçok şey yasaklanıp kapatılırsa buraya gelmenin ne anlamı var? Sonunda insanlar tüm kısıtlamalardan sıkılmaya başlayacak."