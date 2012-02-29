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Ata'dan Ferdi Tayfur’a 100 bin liralık dava

Ata Demirer, “Lambalı Saz senaryomu çaldı, Berlin Kaplanı’nı çekti” diyen Ferdi Tayfur’a 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

29 Şubat 2012 07:06

T24- Ata Demirer, “2 yıl önce kendisine gönderdiğim Lambalı Saz senaryomu çaldı, Berlin Kaplanı’nı çekti” diyen arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur’a 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Milliyet gazetesindeki habere göre, Tayfur’un “Hırsız, kalıbının adamı değilmişsin” şeklindeki sözlerine bozulan Demirer, dün avukatı Aydın Kurban aracılığıyla mahkemeye başvurdu ve kişilik haklarına saldırıldığını, haraket edildiğini belirtti. Dava dilekçesini verdikten sonra yazılı bir açıklama yapan Demirer, “Berlin Kaplanı” filmindeki Almancı tiplemesinin aynısını Okan Bayülgen’in yapımcısı olduğu “Hacıyatmaz” programında ve 2007-2008 yılında başladığı “Tek Kişilik Dev Kadro 2”de kullandığını hatırlattı.


Tayfur’un eline hiç geçmediğini belirttiği senaryosuyla kendi senaryosundaki boks, Almancılık, memlekete gidiş gibi benzer durumların birine ait olmasının mümkün olmayacağını belirten Demirer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ferdi Tayfur’u anlıyorum ‘Yahu ben bunlara senaryo gönderdim, gönder dedi. Ne oluyor?’ diyor. Ferdi Abi, sana canlı yayında ‘Hayır, gönderme! diyecek bir genç komedyen var mı Türkiye’de? Beni kibarlığımla, iyi niyetimle mi suçluyorsun? Ferdi Abi kaygılarınıza saygı duyuyorum, ama rahat olun ‘Ben çalmam!’ Niçin mahkemeye vermek yerine Ferdi Tayfur’un gönlünü almadığım soruluyor. Çünkü Ferdi Abi benimle şahsen konuşmak yerine beni basının ve toplumun önüne atmayı seçti! Töhmet altında bıraktı! Bana hırsız dedi!  Kalıbının adamı değilmişsin dedi, hem de filmi seyreder seyretmez!”

 

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Ata DemirerFerdi TayfursenaryoBerlin KaplanıboksAlmancılıkmemleket

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