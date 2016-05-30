Tayfun Atay: Fetih’in 563’üncü yıl dönümünü kutlarken eloğlu sizin 'feth'inizi İslâm adına 'fetret' sayıyor

Cumhuriyet yazarı Tayfun Atay, dün Yenikapı'da düzenlenen Fetih'in 563. yıl dönümü kutlamalarına ilişkin olarak, "Ülkenin batı ucunda 'fetih mitingi'yle meşgul bu iktidarın doğuda hükmü altındaki toprakları amansızca tehdit eden, daha dün Katyuşa’larla Antep’i, Kilis’i vuran ve Türkiye sınırındaki Azez’e kadar ilerleyip TSK ile burun buruna gelmiş IŞİD için 'Konstantiniyye' henüz fethedilmemiş sayılıyor" dedi. Atay, "Demek ki siz Fetih’in 563’üncü yıldönümünü kutlarken eloğlu sizin “Feth”inizi İslâm adına 'Fetret' sayıyor!.." ifadesini kullandı.

Atay'ın Cumhuriyet'te "Konstantiniyye feth olundu mu ki?" başlığıyla yayımlanan (30 Mayıs 2016) yazısı şöyle:

AKP’nin Türkiye tarihi “Malazgirt”ten (1071) başlar. “Ergenekon”, onun için “Cahiliyye”dir.

Nasıl ki İslâm’ı önceleyen Arap çoktanrıcılığı (ki “Allah”, orada da tanrıların tanrısı, insanın ve âlemin yaratıcısıdır) bu din açısından “Cahiliyye” olarak ötelendiyse…

Aynı şekilde Anadolu’dan Avrupa’ya, Ortadoğu’ya, Akdeniz’e, Afrika’ya doğru İslâm-Türk medeniyetine gidişin ilk adımı sayılan Malazgirt’ten öncesi de AKP zihniyetince “Cahiliyye” addedilmek gerekir!..

Bu sebeptendir ki İslâm-öncesi Türk topluluklarının inanç çerçevesinde yeri olan Şamanizm’i biz TRT dizisi “Diriliş-Ertuğrul”da Moğol sapkınlığının (“heretizm”) bir parçası olarak izliyoruz. Seyrimize sunulan eciş-bücüş Şaman figürünü de bir kötülük kumkuması olarak…

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Tabii Selçuklu-Osmanlı İslâm geleneğinden “icat edilmiş” bu Türkiye tarihi içinde fetret devirleri var. Bunlardan biri yine Ertuğrul Gazi, nam-ı diğer “Eeeengiiin Aaaaltaaan Düzyataaan, Engin Altan Düzyatan”ın Anadolu’nun ortasında canla başla, “peygamber sancağı”nı yükseltme yolunda mücadele verdiği 13’üncü yüzyıl Moğol istilalarıdır!..

Bir diğeri, yine Tatar (Moğol) çocuğu, Cengiz vârisi ve her ne kadar İslâm adına hareket etse de Yıldırım Bayezid’i bozguna uğratıp Osmanlı mülkünde bozgunculuğa yol açmış olan Timur’dan mütevellit 14’üncü yüzyıl başında yaşanan “Fetret Devri”dir.

Ve elbette daha yakın bir “Fetret” de bazı AKP ağızlarınca “Osmanlı’nın reklam-arası” denilmiş 90 yıllık Cumhuriyet’tir.

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Hiç kuşkusuz bu tarihin bir “şahika”sı var ve 563’üncü yıldönümü kutlaması eda edilen “Fetih”tir bu da.

Dün İstanbul, 1453’teki kıyafetler, araç-gereçler, silah ve zırhlar yeniden üretilerek, 4 bin 500 metrekare “tahta sur”lara 500 kadar “simülatif” yeniçeri saldırtılarak ve de 563 kişilik mehteran birliğinin moral desteğiyle yeniden fethedildi!..

AKP böylesi bir “Fetih-Animasyon” yapa dursun, İslâm adına bambaşka bir bağlamda tarih inşa edenler hayli farklı bakıyor Osmanlı’nın fethettiği İstanbul’a…

Ve onlar için İstanbul, haddizatında İstanbul bile değil.

O, hâlâ “Konstantiniyye”!..

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Ülkenin batı ucunda “fetih mitingi”yle meşgul bu iktidarın doğuda hükmü altındaki toprakları amansızca tehdit eden, daha dün Katyuşa’larla Antep’i, Kilis’i vuran ve Türkiye sınırındaki Azez’e kadar ilerleyip TSK ile burun buruna gelmiş IŞİD için “Konstantiniyye” henüz fethedilmemiş sayılıyor.

Ona göre İstanbul, hâlâ “Tağut”ların, yani herkesi Allah’a kulluktan uzaklaştırıp kendisine kulluk etmeye çağıranların işgali altında…

İnternette fasikül fasikül dolaşan ve örgütün “Türk masası” tarafından Türkçe konuşanlara mahsus hazırlanmış derginin adı da gayet manidar şekilde

“Konstantiniyye”…

Belli ki AKP’nin post-İslamist Türkiye’si, “dâr’ülislam” değil “dâr’ül-harb” sayılmakta.

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Ve dün âlâyıvala ile animasyonlar eşliğinde kutlanan İstanbul’un fethi, derginin ilk sayısının ilk yazısı olan “Konstantiniyye’nin Fethi”nde (“sahih hadisler”e referansla) nasıl kavranmakta, gelin okuyalım:

“Allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem Konstantiniyye’nin de (İstanbul) feth olunacağını bize müjdelemiştir. Konstantiniyye daha önce fethedildi ama bu müjdede bahsedilen fetih daha gerçekleşmemiştir. (…) Kıyamete yakın, eski ismiyle Konstantiniyye şu anki ismiyle de İstanbul olan şehir silahsız ve kansız bir şekilde sadece tekbirlerle fethedilecektir. Kıyamete yakın nebevi bir menhec üzere [peygamber yolunda] yeniden inşa edilen hilafet ordusu, Allah’ın izniyle burayı tekbirlerle fethedecektir.”

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Demek ki siz Fetih’in 563’üncü yıldönümünü kutlarken eloğlu sizin “Feth”inizi İslâm adına “Fetret” sayıyor!..

Tıpkı sizin “Yeni-Türkiye” tarihinizde Cumhuriyet’i “fetret” saydığınız gibi…

Ve fazla söze hacet yok, olup biten ortada: Bunun önünü siz açtınız; bunlar, açtığınız yolda sizden daha ileriye gidenler…

Böyle devam ettikçe de bu tarihi sizin zaviyenizden ama sizden çok daha köktenci ve sizi de “fetret”leyerek, hatta “Cahiliyye” addederek yazacaklar çıkacaktır…

Ve dahi “müteakiben Konstantiniyye fethedilecektir”!.. (“Sahîh-i Müslim”)