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Kültür-Sanat

Taybet Ana'yı anlatan kısa film 'Yedi Gün Yedi Gece'ye ödül

"Öfke ve çaresizliği Taybet Ana özelinde anlatan bir film"

13 Ekim 2017 16:12

Şırnak Silopi’deki sokağa çıkma yasağı döneminde polis kurşunu ile öldürülen ve cenazesi bir hafta yerde kalan Taybet İnan anısına çekilen "Yedi Gün Yedi Gece" adlı kısa film bu sene 3’üncüsü düzenlenen Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’nden “Kurmaca Film İkincisi” ödülüyle döndü.

Evrensel'den Vedat Aydemir'in haberine göre filmin yönetmeni Ali Bozan, şöyle konuştu:

“Öfke ve çaresizliği yoğun hissettiğim  sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı dönemde duymuştum Taybet İnan’ın akıl almaz ölümünü. Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, mecliste  Taybet İnan’ın oğlu tarafından yazılan  mektubu okuduğunda ikinci kez yaralandım ama bu acı olayı tarihe nasıl not düşeceğimi de bulmama sebep oldu. Filmini yapmalıydım tam da olayın geçtiği yerde. Ama savaşın izlerinin olduğu yere değil girmek yaklaşmak mümkün değildi.

Bunun üzerine  kentsel dönüşüm alanlarına bakmaya başladık zira kentsel dönüşüm alanlarındaki doku, Sur, Cizre ve Silopi’yi andırıyordu. Biraz sanat çalışması yaptıktan sonra  çekimlere başladık sonunda İstanbul’da Fikirtepe’de kentsel dönüşüm alanında bir günde çekip bitirdik tek mekan tek plan olan filmimizi.

Filmden biraz bahsetmek gerekirse.  Dediğim gibi: Öfke ve çaresizliği Taybet Ana özelinde anlatan bir film."

Yönetmenliğini Ali Bozan'ın yaptığı filmde, Taybet Ana rolünü Halime Ok üstlendi. Film ekibinde yardımcı yönetmenlik Jwan Abdo, dron-kamera Serdar Canik ve Özgün Özdemir, kurgu Mevlüt Akçın, ses Ercan Bilgili, makyaj Kianna Sheweki, müzik Seyhan Şenyaylalar'a ait.

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