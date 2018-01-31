Tavus kuşuyla uçağa binmek istedi

ABD’de bir kadının kendisine 'duygusal destek verdiği’ iddiasıyla uçağa birlikte binmeyi istediği ve fazladan bilet parası ödemeyi teklif ettiği tavus kuşu, tüm müzakerelere rağmen uçuşa alınmadı.

Seyahat blogu ‘live and Let Fly’da yer alan habere göre, United Airlines havayollarına ait uçakla Newark Havalimanı'ndan Los Angeles’a gitmeyi planlayan kadın, uçağa ‘duygusal destek hayvanı’ Dexter’la binmek istedi. Dexter isimli tavus kuşu için fazladan bilet almayı da teklif eden kadının talebi, kuşun havayollarının kabin içi ebatlarına ve ağırlık limitlerine uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildi.