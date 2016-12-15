"Tavuklarda milli şuur yok; dolarla alınmış ithal yemi yiyor"

Sözcü yazarı Necati Doğru, darbe girişimi soruşturmasına yönelik 22 Temmuz'da ilan edilen OHAL'in 3 Ekim'de ikinci kez uzatılacağının açıklanmasının ardından yükselişe geçen doları düşürmek için uygulanan kampanyaları eleştirdi. Doğru, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın vatandaştan dolarını bozdurmasını talep etmesine ve son olarak yumurtanın da zamlanmasına ilişkin olarak "Tavuklarda milli şuur yok! Dolarla alınmış yemi yerler. 'Görmüyor musun ikinci kurtuluş savaşını veriyoruz' diye milli ve manevi baskı yapamazsınız. Yeni saraylar yaptırıp, VIP uçaklar almaya gösterdiğiniz özeni, dikkati, harcamayı tarım sektöründe tavuk yemini yerli üretmeye gösteremeyince 'tavuk mu şuursuz yoksa tavuklarımızı dolarla alınmış ithal yeme ve ithal ilaca mahkum edenler mi allame' artık halk karar versin?" eleştirisinde bulundu.

Necati Doğru'nun Sözcü gazetesinin bugünkü (15 Aralık 2016) nüshasında yayımlanan 'Şuursuz tavuk dolarla alınmış yemi yiyor!' başlık yazısı şöyle:

Tunus'un devrik diktatörünün uçağına 77.8 milyon dolar ödendi. Yeni bir uçak daha alındı. Devlet büyükleri binsin diye VIP uçak sayısı 13'e çıktı. Bu uçaklar suyla çalışmıyor. Benzin yutuyorlar. Yüksek maaşlı pilotları, kabin memurları, kabarık bakım harcamaları ile 13 saltanat uçağı, kapıya bağlanmış aç kurtlar gibiler.

Lüks saraylar.

VIP uçaklar.

Makam Mercedesleri.

Hepsi de durduk yerde servet sayılacak vergi geliri yutarlar. Tam burada uyanın diye bağırmalı: Devlet büyükleri için 13'üncü VIP uçağı alınıp “saltanat genişlemesi” yapılırken ekonomi daraldı, eksiye indi, küçüldü. Kriz, teğet geçecek umudu yere düşmüş çiğ yumurta gibi dağıldı. Yüksek faizle gelmiş yabancı sıcak parayla, büyük, küçük bütün şehirleri beton cehennemine çeviren inşaat rantlarına vidalı konut spekülasyonu sayesinde 7 yıl süren hormonlu büyüme, küçülmeye geçti. Ucuz döviz dönemi kapandı.

Tarım: 7.7 küçüldü.

Sanayi: 1.4 küçüldü.

Hizmetler: 8.4 küçüldü

Yatırımlar: 0.6 küçüldü.

İhracat: 7.0 küçüldü.

Turizm: Yüzde 50 küçüldü.

Sadece inşaat: 1.4 büyüdü.

Türkiye ekonomisi gelir ve döviz yaratmayan bir ülke durumuna düştüğü dolar kuru en çok Türkiye'de artıyor.

1 dolar: 3.50 TL'ye dayandığı için

1 tek yumurta da 65 kuruş oldu.

* * *

Tavuk yerli.

Yemi ithal!

Şuursuz tavuk!

Dolarla alınmış yemi yiyor.

Halka “doları bozdur TL'ye geç” diyebilirsiniz fakat tavuğa dönüp "dolarla alınmış yemi yeme sersem tavuk, dolarla alınmış ithal ilacı da yutma… Görmüyor musun ikinci kurtuluş savaşını veriyoruz” diye milli ve manevi baskı yapamazsınız. Yeni saraylar yaptırıp, VIP uçaklar almaya gösterdiğiniz özeni, dikkati, harcamayı tarım sektöründe tavuk yemini yerli üretmeye gösteremeyince "tavuk mu şuursuz yoksa tavuklarımızı dolarla alınmış ithal yeme ve ithal ilaca mahkum edenler mi allame" artık halk karar versin?

Saray düşkünleri.

VIP uçak severler.

Kendileri ettiler.

Kendileri buldular.

Altta kalanın canı çıkacak.

Altta kalan hep yoksullar olur. 7 yıl önce 2008-2009'da da kriz teğet geçmemiş, ekonomi yüzde 4.7 küçülmüş, altta yoksullar, az gelirliler, işsizler, işçiler, ırgatlar, emekliler kalmıştı.

1 yumurta 65 kuruşa çıktı.

Dolar yeni yılda 4 TL olur.

Tavuklarda milli şuur yok!

Dolarla alınmış yemi yerler.

1 yumurta 1 TL'yi bulur.

* * *

Kriz teğet geçmiyor.

Delip paralel geçiyor.

Yeni saraylar yaptırılıp ve 13'üncü VIP uçağı alınmasının etkisiyle; devletin tüketim harcamaları yüzde 23.8 arttı. Özel tüketim harcaması ise yüzde 3.8 geriledi.

Halkın harcaması taban.

Devlet harcaması tavan.

İşyerleri kapanıyor.

Üretim azalıyor.

İşsizlik artıyor.

Bazı bankalar şube kapattılar. Bir yılda ödenmesi gereken dış borç ile cari açık 200 milyar dolara dayandı. Halk gece uyurken kağıt üstünde “yeni hesaplama yaptık, geriye doğru revizyona gittik, milli gelirimiz arttı, 9 bin dolara gerileyen kişi başı gelir 11 bin dolara çıktı” diyerek yeni saray yaptırmaktan ve yeni VIP uçak almaktan doğan borçları ödemiş olmuyorsun.

Yumurtayı da tutamıyorsun.