İngiltere'de bir firma tavukların giymesi için özel tasarım ceketler üretti. Tavukları kış şartlarından korumak için böyle bir yöntem geliştirdiklerini söyleyen firma yetkilileri ilgiden memnun.

BBC radyosuna konuşan, tavuklar için ceket üreten tasarım firması Omlet'in yetkilileri dünyanın dört bir yanından sipariş aldıklarını belirtti.

Aslen NASA'nın icat ettiği Flectalon adlı maddeden dikilen ceketler, tavuğun vücut ısısını korumanın yanısıra florasan renkleri sayesinde yollarda telef olmalarının da önüne geçmeyi hedefliyor.Ceketlerin klasik İngiliz yünü versiyonları da mevcut.

Kümesten cekete

Firma, tavukçuluk işine yeni girmiş değil; bundan önce kümes üretiyorlardı.

Omlet firmasından Johannes Paul, müşterilerinden sert geçen kış aylarında sıklıkla aynı şikayeti duymaya başladıklarını anlatıyor: Kümesleri nasıl ısıtmalı?

Omlet'in müşterilerinin çoğunluğu arka bahçesinde kümes kuran ve tavuklarına sanki ev hayvanı muamalesi yapan bireyler. Aralarından bazıları geceleri kümese sıcak su torbası bıraktığını bile itiraf ediyor.

Johannes Paul, aldıkları telefonlardan bazılarında tavukların giyebileceği bir şey var mı diye soranlar olduğunu söylüyor.

Ancak firmayı müşterilerin masumiyetinden istifade etmekle suçlayanlar var; zira tavuklar soğuğa dayanıklı hayvanlar olarak biliniyor. Johannes Paul, bu suçlamaya katılmıyor. Ona göre tavukları daha sıcak tutmak, olağan hayvan sevgisinin bir uzantısı olarak algılanmalı.

Omuzlar dekolte

Omlet, ilk etapta altı farklı prototip üreterek tavukların üzerinde prova etmişler. Firmanın tasarımcılarından Laura Gemmel, ''Omuzları boş bırakmamız gerektiğini anladık, yoksa tavukların dengesi bozuluyordu.'' diyor. Bir tahmine göre İngiltere'de yaklaşık bir milyon hanede tavuk yetiştiriliyor.

Tavuklarına bu ceketlerden giydiren Sandalee Ali-Sehbai adlı müşteri, artık bahçede daha çok vakit geçirdiklerini söylüyor.Ali-Sehbai, ceketleri giyen tavukların ilk birkaç dakika garipsedikten sonra yeni kıyafetlerine alıştıklarını belirtti.