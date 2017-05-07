"Tavuk gibi yoldular"; binlerce kişi sanal çiftlikte dolandırıldı!

İnternet ortamında yapılan dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi.

Kurdukları internet sitelerinde sattıkları sanal tavukların sanal yumurtalarını satın alarak güven kazanan dolandırıcılar, kullanıcıları dolandırdıktan sonra kayıplara karışıyor.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu dolandırıcılık şu şekilde yapılıyor:

Mağdurlar para kazandırma vaadiyle siteye üye yapılıyor. Üye olanlara tavuk, tarla ya da maden satılarak "Elde ettiğiniz ürünü satın alacağız" deniyor. Mağdurlar, buna inanarak satın aldıkları sanal tavuklar ile yumurta, çiftliklerde ise meyve-sebze yetiştirmeye başlıyorlar. Madenlerde ise sanal altın çıkartıyorlar.

Dolandırıcılar, kurdukları bu sistemin ikinci ayağında kullanıcılar tarafından ortaya çıkarılan bu sanal ürünleri cüzi fiyata satın alıyor. Daha sonra kurbanlarına "Daha fazla para kazanman için bizden daha fazla tavuk, daha fazla çiftlik, daha fazla maden alman gerekiyor" diyerek dolandırıcılıklarının ikinci evresine geçiyorlar. Eline ilk etapta bir kaç lira geçen mağdur daha fazla para kazanma vaadiyle daha fazla para yatırınca tuzağa düşmüş oluyor. Yeniden para yatıran kullanıcılara bir daha para gelmediği gibi site de hemen kapatılıyor.

Şikâyet yağdı

Türkiye’de bu şekilde dolandırılan binlerce internet kullanıcısı var. Kimisinin bu dolandırıcılara 40 TL, kimisinin ise 5 bin TL kaptırdıği biliniyor. Mağdurlar şikayetlerini BİMER'e taşıdıkları gibi, Change.org’da da imza kampanyası başlattılar. Mağdurlar tarafından şikayet edilen siteler arasında "yumurtlakazan.com", "parabahcesi.com", "maden.im", "haylaztavuklar.com", "kazandırantavuk.com" ve "hurdaevim.com" gibi internet siteleri bulunuyor. Bu oyun sitelerinin ticari sicil kaydı, sitenin güvenilirliğini kanıtlayan ve verilerin şifrelenmesini sağlayan SSL Sertifikası, mail adresi, telefon gibi herhangi bir kayıtları yok. Oyunda tüm iletişim Facebook üzerinden sağlandığı için üyelerin yaşanan sorunlar karşısında iletişime geçebileceği bir kurum da bulunmuyor.