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Yaşam

TAV PASSPORT KART AYRICALIKLARI ANKARA'DA ANKARA (A.A)

23 Ocak 2011 20:34

-TAV PASSPORT KART AYRICALIKLARI ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 23.01.2011 - TAV Havalimanları Holding'in işletmiş olduğu havalimanlarında yolcuların, seyahatleri süresince ayrıcalıklı hizmetlerden faydalanmasına imkan sağlayan TAV Passport Kart, Ankara'da düzenlenen törenle tanıtıldı. Alınan bilgiye göre, törende TAV Passport'un üyelerine sunduğu ayrıcalıklar ve kartın özellikleri, hologram gösterisiyle anlatıldı. Yapılan çekilişle davetlilerden üç talihliye TAV Passport Kart üyeliği hediye edildi. TAV Passport Üyelik Programı tüm üyelerine, TAV Havalimanlarında sunulan ayrıcalıkları kişisel olarak hissettirerek hizmetleri geniş bir yelpazede sunuyor ve birçok avantaj sağlıyor. TAV Passport Kart sahipleri, havalimanlarında ücretsiz otopark ve vale hizmetinden, terminallere ayrıcalıklı girişten, anlaşmalı hava yollarının business check-in kontuarlarından, dış hatlarda özel pasaport bankolarından, iç hat uçuşlarda ise özel güvenlik kontrol geçişinden yararlanabiliyor. TAV Passport ile ayrıca ücretsiz Lounge kullanımı, Duty Free'de ayrıcalıklı ödeme kasası ve indirimli alışveriş hizmetleri de sunuluyor. TAV Passport'un seyahatlere gidiş ve gelişlerde sunduğu diğer ayrıcalıklar ise indirimli transfer ve araç kiralama, havalimanı içerisindeki restoran ve kafelerde indirimler, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bulunan Airport Hotel'de indirimli konaklama ve toplantı imkanı olarak sıralanıyor. Bu imkanlar ilk olarak, İstanbul Atatürk Havalimanında geniş kapsamlı olarak verilmeye başlandıktan sonra, belli fonksiyonlarda Türkiye'de Ankara Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde, Gürcistan'da Tiflis ve Batum, Tunus'ta Enfidha, Makedonya'da ise Üsküp ve Ohrid Havalimanlarında da sunuluyor.

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