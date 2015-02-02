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Tatlıses'ten kızına: Bu belki bizim son pozumuz

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011 gecesi Maslak’ta silahlı saldırıya uğramış, başından ağır yaralanmıştı

02 Şubat 2015 12:29

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Amerika'ya gitmeden önce ailesi ve sevenleriyle biraraya geldi. Tatlıses, 14 Mart 2011 gecesi Maslak’ta silahlı saldırıya uğramış, başından ağır yaralanmıştı. Sanatçı, uzun bir tedavi süreciyle büyük oranda sağlığına kavuştu, ancak kırılan kafatası kemiğinin parçalarından biri risk taşıdığı için çıkarılmadı ve sol tarafı da felç kaldı. O kemik parçasının çıkarılması için bir kez daha  ameliyat masasına yatacak olan ünlü sanatçı, dün operasyonun yapılacağı Amerika’nın Miami şehrine gitti. Sanatçının “Madem gidiyoruz, beni Elif Adamla çekin. Bakarsınız son pozumuz olur” sözleri, yanındakileri duygulandırdı.


 

Oğulları uğurladı



Hürriyet'te yer alan habere göre İbrahim Tatlıses, Atatürk Havalimanı’na sabaha karşı saat 04.30’da geldi. Tekerlekli sandalye kullanan sanatçı için geniş güvenlik önlemleri alındı. Etrafı koruma ordusuyla çevrilen Tatlıses, havalimanına x-ray cihazından geçmeden, polis kontrolünde VIP kapısından giriş yaptı. Oğulları Ahmet ve İdo’nun uğurladığı ünlü türkücü, saat 07.20 uçağıyla New York’a uçtu, oradan da Miami’ye geçti.
 

Yemekte buluştular



Miami’de 3 ay kalması planlanan türkücü, yolculuk öncesi son gününü ailesi ve dostlarıyla geçirdi. Sanatçı, yakınlarını Seyrantepe’deki Tatlıses Çiğköfte’de ağırladı. Yemeğe İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız ve çocuklarının yanı sıra yakın dostu Aydemir Akbaş, Demet Akalın-Okan Kurt çifti de vardı.



'Bakarsınız son pozumuz olur'



Yemeğin ardından muhabirlerin fotoğraflarını çekmesine izin veren Tatlıses, objektiflere Ayşegül Yıldız’la evliliğinden olan kızı Elif Ada ile  poz verdi. Sanatçının “Madem gidiyoruz, beni Elif Adamla çekin. Bakarsınız son pozumuz olur” sözleri, yanındakileri duygulandırdı.

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