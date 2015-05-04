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Tatlıses'ten çiğ köfteden sonra mangal partisi

Tatlıses, Brezilya şapkasıyla ilgili yapılan yorumlara 'Şanlı Urfaspor' cevabını verdi

04 Mayıs 2015 16:43

ABD’de geçtiğimiz ay ameliyat olan şarkıcı İbrahim Tatlıses, mangal yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Tatlıses, ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu.
Tatlıses’in tedavisi halen devam ediyor.

Oğlu İdo Tatlıses ile birlikte çiğ köfte partisi veren İbrahim Tatlıses, bu kez de mangal yaptı.

Tatlıses, sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığıyla mangal yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

İbrahim Tatlıses, fotoğrafın altına “Allah herkesin sofrasına bereket, sağlık ve huzur nasip eylesin” diye yazdı.

Brezilya şapkasıyla ilgili yapılan yorumlarla ilgili açıklama yapan Tatlıses, “Ne Brezilya'sı arkadaşlar, bu renk tamı tamına tamına Şanlı Urfaspor formasının rengi sarı yeşil!” ifadelerini kullandı.

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