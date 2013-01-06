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Yaşam

Tatlıses'ten barış tweet'i: Bırakın bu gözler barışı görsün

Tatlıses, Twitter hesabından MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Öcalan ile başlayan ve milletvekilleri Ahmet Türk ve Ayla Akat ile devam eden görüşmelere destek verdi

06 Ocak 2013 19:00

İbrahim Tatlıses, Abdullah Öcalan ile sürdürülen görüşmelere destek verirken, "Ne kadar ömrüm kaldı ki? Bırakın da bu gözler barışla süslenmiş bir ülke görsün" dedi.

Tatlıses, Twitter hesabından MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Öcalan ile başlayan ve milletvekilleri Ahmet Türk ve Ayla Akat ile devam eden görüşmelere destek verdi.

İbrahim Tatlıses, takipçilerine, PKK’nın silahsızlanması ve Kürt sorunun çözümü konusunda 4 ayrı twit attı. Yaklaşık 164 bin takipçisi olan Tatlıses’in, mesajları çok sayıda takipçisi tarafından yeniden paylaşıldı. Tatlıses, şunları yazdı:

"Silah bırakma meselesi ne bir şahsın, ne de bir partinin meselesidir. Bu mesele ağlayan anaların, babaların, bacıların, Türkiye’nin meselesidir.

Ben de insan sevdalısı bir sanatçı olarak, istek ve arzum şudur ki, özlediğim barış yolunun önüne hendek değil, köprü kurulmasını görmektir.

Buna şahsım da dahil olmak üzere, kim engel olursa olsun, tarih bunu affetmeyecektir ve dibi görülmeyen karanlık bir çukura gömecektir. 40 yıllık sanat hayatım bu acıları görmek ve yaşamakla geçti. Ne kadar ömrüm kaldı ki? Bırakın da bu gözler barışla süslenmiş ülke görsün."

Tatlıses’in çok sayıda takipçisi mesajını destekleyen cevaplar yazdı.

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