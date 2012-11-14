'Tatlıses'i izlerken orgazm oluyorsun'

Samsun Vali Yardımcısı Hasan Özhan'dan 2 yıl önce ayrılan Meliha Yücebaş evliliğinin ardından 40 yıllık beraberliğini kitaplaştırdı.

Yücebaş, ‘Bürokratzede’ isimli kitapta eşinin, televizyonda İbrahim Tatlıses’i izlerken “Sen bu adamı izlerken orgazm oluyorsun” dediğini öne sürdü.

Eşinin tecavüzüne de uğradığını iddia eden Yücebaş, kocasının valizinde peçeteye sarılmış bir kadın külodu bulduğunu da anlattı.



AHT'den Yusuf Dalaman'ın haberine göre, 3 yıl önce mahkemeye verdiği boşanma dilekçesinde Yücebaş, eşinin kendisini aldattığını, şiddet uyguladığını ileri sürmüştü. Hasan Özhan, “Bunlar boşanmakta olan bir kadının kin, nefret ve intikam duygularıyla ortaya attığı iddialardır” diyerek iddiayı yalanlamış ve çift 2010’da boşanmıştı.

Yücebaş, kitabında ismini belirtmediği eski kocasına yönelik iddialarını, şu cümlelerle dile getirdi: “Eşimin Ankara’ya giderken kullandığı valizin fermuarlı cebinde peçeteye sarılmış bir kadın külodu buldum. Kadınca merak mı, şaşkınlık mı külodu incelemeye başladım. Elime aldım açtım, kocaman sıradan bir külottu.”

Yücebaş kitabında eşinin ilk olarak kendisini Siirt’in Eruh İlçesi’nde görev yaptığı sırada tekme tokat dövdüğünü ve yüzü gözü morardığı için günlerce kimseyle görüşmediğini de öne sürdü.