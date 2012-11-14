T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Tatlıses'i izlerken orgazm oluyorsun'

Samsun vali yardımcısının eski eşi, boşandıktan sonra yazdığı kitapta eski kocasının kendisini 'Tatlıses’i izlerken orgazm oluyorsun' şeklinde suçladığınıı iddia etti

14 Kasım 2012 12:58

Samsun Vali Yardımcısı Hasan Özhan'dan 2 yıl önce ayrılan Meliha Yücebaş evliliğinin ardından 40 yıllık beraberliğini kitaplaştırdı.

Yücebaş, ‘Bürokratzede’ isimli kitapta  eşinin, televizyonda İbrahim Tatlıses’i izlerken “Sen bu adamı izlerken orgazm oluyorsun” dediğini öne sürdü.

Eşinin tecavüzüne de uğradığını iddia eden Yücebaş, kocasının valizinde peçeteye sarılmış bir kadın külodu bulduğunu da anlattı.

AHT'den Yusuf Dalaman'ın haberine göre, 3 yıl önce mahkemeye verdiği boşanma dilekçesinde Yücebaş, eşinin kendisini aldattığını, şiddet uyguladığını ileri sürmüştü. Hasan Özhan, “Bunlar boşanmakta olan bir kadının kin, nefret ve intikam duygularıyla ortaya attığı iddialardır” diyerek iddiayı yalanlamış ve çift 2010’da boşanmıştı.

Yücebaş, kitabında ismini belirtmediği eski kocasına yönelik iddialarını, şu cümlelerle dile getirdi: “Eşimin Ankara’ya giderken kullandığı valizin fermuarlı cebinde peçeteye sarılmış bir kadın külodu buldum. Kadınca merak mı, şaşkınlık mı külodu incelemeye başladım. Elime aldım açtım, kocaman sıradan bir külottu.”

Yücebaş kitabında eşinin ilk olarak kendisini Siirt’in Eruh İlçesi’nde görev yaptığı sırada tekme tokat dövdüğünü ve yüzü gözü morardığı için günlerce kimseyle görüşmediğini de öne sürdü.

ETİKETLER

ibrahim tatlıseshasan özhanmeliha yücebaşorgazmkitapbürokratzedeboşanma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24