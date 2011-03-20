-TATLISES'E FİZİK TEDAVİ SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 20.03.2011 - Maslak Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve hastanelerinde tedavi gören İbrahim Tatlıses'in, fizik tedavi uygulamalarına devam edildiğini bildirdi. Çuhadaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun bakım servisinde tedavisi süren Tatlıses'in gece boyunca yapılan izleminde bir soruna rastlanmadığını belirtti. Tatlıses'in sabah sağlık ekibince yapılan muayenesinde, kafa içi basınç ve beynin elektriksel aktivitesinde olumsuz bir değişim gözlenmediğini kaydeden Çuhadaroğlu, ''Fizik tedavi uygulamalarına devam ediliyor. Tatlıses ile Acıbadem Maslak Hastanesi acil servisine getirilen ve tedavisi yapılan Buket Çakıcı, dün taburcu edildi'' ifadelerine yer verdi.