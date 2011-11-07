Tatlıses Bodrum'da güneşin tadını çıkarıyor

T24 - Kurban Bayramı tatili için Bodrum’a gelen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yeni eşi Ayşegül Yıldız Tatlıses ile lüks villasının balkonunda güneşin tadını çıkardı.



Uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanan ve halen tedavisi devam eden İbrahim Tatlıses, yeni evlendiği eşi Ayşegül Yıldız Tatlıses, doktoru, hemşiresi, resmi ve özel korumaları ile bayram tatili için Bodrum’a geldi.



Özel bir uçak ile Milas-Bodrum Havalimanı’na gelen Tatlıses’le beraberindekiler, sivil ve resmi araçlarla geniş güvenlik önlemleri altında, Bitez Beldesi’nde lüks villaların bulunduğu yüzme havuzlu Tatlıses Evleri’ndeki konuta geçtiler.



Üç katlı, yüzme havuzlu, içerisinde sauna ve Türk hamamı bulunan özel villanın balkonuna, eşi Ayşegül Yıldız Tatlıses, doktoru ve danışmanları ile çıkan ünlü türkücü, güneş keyfi yaptı.



Bir ara ayaklarını balkonun korkuluklarına uzatıp güneşlenen Tatlıses’in eşi ile sık sık şakalaştığı ve çok neşeli olduğu görüldü. Resmi ve sivil korumaların sitenin etrafında geniş güvenlik önlemi aldığı, araçların durmasına izin verilmediği ve sitenin birçok yerine özel güvenlik kameralarının yerleştirildiği görüldü.



Yaklaşık 45 dakika balkonda güneşlenen ve eşi ile sohbet eden Tatlıses, doktorunun uyarısı üzerine yerinden kalkarak içeri girdi. Tatlıses’in bastona dayanarak yürüdüğü görüldü.



Tatlıses’in Bitez beldesinde altı koyun kestirerek fakirlere dağıtılması talimatını verdiği öğrenildi.





