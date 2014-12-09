Tatlı yemek zayıflamaya yardımcı oluyor

İngiliz bilim insanlarının araştırmasına göre, tatlının ana yemekten önce yenmesi durumunda zayıflamaya yardımcı oluyor.

ntvmsnbc'nin haberine göre, İngiliz araştırmacıların fareler üzerinde yaptığı araştırma, yemeğe tatlıyla başlamanın iştahı kestiğini, dolayısıyla kilo vermeye yardımcı olabileceğini gösterdi.

Beyindeki glikokinaz enziminin ne kadar glikoz alındığını izlediğini belirten bilim insanları, fareleri 24 saat aç bıraktı.

Aç kalan farelerde glikokinaz enziminin çok daha etkin hale geldiği görüldü.

Glikoz düzeyi azsa beynin bedene daha fazla şekerli madde yeme sinyali gönderdiğini açıklayan bilimciler, ilk olarak tatlı yiyeceklerin yenmesinin beynin yeterince glikoz alındığını anlamasını sağlayacağına dikkati çekti.

Tatlı, ana yemeğin sonunda yendiğinde ise beynin glikoz limitinin dolduğunu anlamasının zaman aldığı vurgulandı.

Bu durumun ayrıca, bazı kişilerin doğal olarak daha fazla glikokinaz üretmesi nedeniyle tatlı yiyeceklere diğerlerden daha az direnebilmesini açıkladığı ifade edildi.

Araştırmanın sonuçları Journal of Clinical Investigation" dergisinde yayımlandı.