T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Tatlı yemeden yapamıyor musunuz, Danimarkalı bilim insanlarının size iyi bir haberi var

Hormonal genlerden FGF21'in bir varyasyonuna sahip, tatlıya düşkün kişilerin vücudunda daha az yağ bulunuyor

12 Nisan 2018 20:48

Tatlı sevenler, çikolata yemeden duramayanlar için güzel haber Danimarka'dan geldi. Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, hormonal genlerden FGF21'in bir varyasyonuna sahip, tatlıya düşkün kişilerin vücudunda daha az yağ olduğu sonucuna ulaşıldı.

İngiltere Biobank'ta verileri kayıtlı 450 bin kişinin kan örnekleri, beslenme biçimi ile genetik bilgilerinin incelendiği, Cell Reports dergisinde yayımlanan araştırmayı yürütenlerden Profesör Niels Grarup, keşfettikleri şeyin daha fazla şeker tüketen kişilerin vücudunda daha fazla yağ olması gerektiği kanısıyla çeliştiğini söyledi.

Obezite ve diyabet hastalıklarının tedavisi için ilaç geliştirilmesine katkı sağlayacak

Tek bir gen varyasyonu üzerinde çalıştıklarını dile getiren Grarup, aynı genin bedenin diğer organlarıyla arasındaki ilişkiyi tespit etmeye çalıştıklarını belirtti. Avrupa nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinin bu gen varyasyonunu taşıdığına dikkati çeken Grarup, araştırmanın bu kadar çok kişiyi kapsaması nedeniyle varılan sonuçların önemli olduğunu vurguladı.

Grarup, çalışmalarının obezite ve diyabet hastalıklarının tedavisi için ilaç geliştirilmesine katkı sağlamasını beklediklerini kaydetti.

Araştırmacılar, aynı gen varyasyonunun yüksek tansiyon ve bel çevresinde daha fazla yağ birikmesiyle de bağlantılı olduğunu belirledi.

ETİKETLER

Kopenhag ÜniversitesiçikolatatatlıFGF21yağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24