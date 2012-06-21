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'Tatile çıkın' diyen müdüre Bakan Yıldırım'dan yanıt: Maksadı aştı

Bakan Yıldırım köprü tadilatının kısa sürede bitirileceğini söyledi

21 Haziran 2012 16:27

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle kilitlenen trafiğe tepki gösteren İstanbullular'a tatil önerisinde bulunan Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan'a Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'dan yanıt geldi. Bakan, "Müdürün sözleri İyi niyetli ama maksadı aşan bir açıklama" dedi.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, karayolları Genel Müdürü Turhan'ın "İstanbullular tatile giderse memnun oluruz" sözlerinin maksadını aşan bir açıklama olduğunu söyledi.

Yıldırım, Genel Müdürün sözlerinin 'iyi niyetli' olmasına rağmen biraz yanlış yöne çekildiğini belirterek yine de böyle bir tavsiyenin Genel Müdür Turhan'a düşmediğini vurguladı.

Herkesin kendi kararını kendisinin vermesi gerektiğini ifade eden bakan, İstanbullulara çalışmaların kısa sürede bitirileceğini dile getirdi.

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