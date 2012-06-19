Karayolları Genel Müdürü Turhan: Tatil iznine çıkanlar İstanbul'u terk ederse memnun oluruz

Fatih Sultan Mehmet ve Haliç köprülerinde devam eden çalışmalardan kaynaklanan trafik çilesi hakkında konuşan, Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan'dan İstanbulluları kızdıracak öneri: "Tatillerini İstanbul dışında geçirme fırsatı olan İstanbullular, İstanbul dışında geçirirlerse bizde memnun oluruz."

Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet ve Haliç köprülerinde başlayan bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan şöyle konuştu: “İstanbul ulaşımında çok önemli görevler ifade eden Haliç Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’nin üst yapısının iyileştirme çalışmalarına başladık. Planlamamıza göre 90 gün sürecek ve bu çalışma kapsamında bu köprülerin çelik tabliyesinin çinko galvanizlemesi izolasyon sistemlerinin uygulanması ve mastik asfalt yapım çalışmalarını oluşturmaktadır.

Bu üst yağı çalışmaları diğer yollarımızda yaptığımız asfalt yenileme ve onarım çalışmalarının dışında bir takım özel teknik ve teknolojiyle yapılan imalatları gerektirmektedir. Hava şartlarının iklim şartlarının uygun olduğu yaz aylarında yapılması çalışma süresinin de en kısa olması bakımından da önemlidir. Bu çalışmaları biz okulların tatile girdiği 18 Haziran’da başlattık. Planlamamız inşallah 17 Eylül’de bu çalışmaları tamamlayıp köprüleri sağlıklı bir şekilde yine İstanbul’daki trafiğin hizmetine sunmaktır” dedi.

İstanbul dışına çıkın tavsiyesi

Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan, çalışmaları çok hızlı bir şekilde yapmak istemediklerini de belirterek, “Bu yolları kullanana vatandaşlarımız biraz sıkıntı çekiyorlar bu yollar zaten çok yoğun trafiğe maruz olan yollardı ama bu çalışmaların yapılması da bu yolun hizmetinin devamı için sürekliliği için olmazsa olmaz çalışmalardır. Bu yaz İstanbullulara biraz sabır temenni ediyoruz. Şimdiden kendilerine teşekkür ediyorum, tatillerini İstanbul dışında geçirme fırsatı olan İstanbullular İstanbul dışında geçirirlerse biz de memnun oluruz. Biz şu anda mevcut asfaltın ve tabliye üzerindeki izolasyonun ve galvanizleme sisteminin söküm işini yapıyoruz. Biz bunu çok da hızlı yapmak istemiyoruz. Bir yapışa yakalandığımızda bu çelik tabliye yağış altında uzun süre kalmasından dolayı paslanma olur ve zarar görür” şeklinde konuştu.