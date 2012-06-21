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Tekin: İstanbullular değil, sen tatile çık

Gürsel Tekin, "İmkanı olanlar kent dışına tatile giderse memnun oluruz" diyen Karayolları Genel Müdürü Cahit Turan'ı eleştirdi

21 Haziran 2012 13:10

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, köprülerdeki bakım nedeniyle trafik işkencesi yaşayan İstanbullulara “tatile çıkın” önerisi yapan Karayolları Genel Müdürü’ne sert tepki gösterdi: “Kendisini tatile gönderelim, uçak bileti ve tatil masrafları da benden.”
 
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, köprülerdeki bakım nedeniyle trafik işkencesi yaşayan İstanbullulara "İmkanı olanlar kent dışına tatile giderse memnun oluruz" diyen Karayolları Genel Müdürü Cahit Turan'ı eleştirdi.

Akşam gazetesinin haberine göre; Gürsel Tekin, Karayolları Genel Müdürü’nün kendisinin tatile çıkmasını istedi.

CHP’li Tekin, şunları söyledi:

“Sayın Genel Müdür'ü bu engin görüşünden dolayı kutluyorum. Ama ben de diyorum ki; Genel Müdür Turan'ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ı ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i tatile yollayalım.

Hepsini Başbakan'ın yanına Brezilya'ya gönderelim. Uçak biletleri ve tatil masrafını ben karşılayacağım.

Gidiş biletini alırım dönüş biletlerini de trafik düzeldikten sonra alırız.”

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