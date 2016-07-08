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Tatilcinin dönüş çilesi başladı

D-100 Karayolu’nun İzmit kent içi geçişinde İstanbul istikametine doğru trafik akşam saatlerinde durma noktasına geldi

08 Temmuz 2016 00:40

Bayram tatilini İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüş çilesi bu akşam saatlerinden itibaren başladı.

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde, İstanbul istikametine doğru yoğunluk yaşandı.

Ramazan Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle TEM Otoyolu'nun İzmit geçişinde bulunan Bekirdere rampası kesiminde yoğunluk oluştu. Tünellerde ulaşımın 2 şeride düşmesi nedeniyle rampada araçlar ağır ilerledi. 

D-100 Karayolu’nun İzmit kent içi geçişinde de İstanbul istikametine doğru trafik akşam saatlerinde zaman zaman durma noktasına geldi. Ankara istikametine doğru ise ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadı.

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