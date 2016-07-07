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Çanakkale'de iki kilometrelik feribot kuyruğu

Jandarma güvenlik tedbirleri kapsamında Bozcaada’ya geçiş yapan araçlara güvenlik uygulaması gerçekleştiriyor

07 Temmuz 2016 20:50

Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü gününde Çanakkale'nin Geyikli Feribot İskelesi'ndeki araç kuyruğu iki kilometreyi buldu

Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü gününde Çanakkale’nin Geyikli Feribot İskelesi’ndeki araç kuyruğu iki kilometreyi buldu. Bayramın üçüncü günü olmasına rağmen Bozcaada’ya geçişlerdeki yoğunluk azalmadı. Bozcaada’ya geçmek için feribot sırasında bekleyen araçlar yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

posta'nın haberine göre; Ege ve Akdeniz bölgelerinden gelenlerin oluşturduğu araç kuyruğu nedeniyle trafiğin aksamaması için ekipler yoğun çaba gösteriyor.

Jandarma ise daha önce uygulamaya koyduğu güvenlik tedbirleri kapsamında Bozcaada’ya geçiş yapan araçlarda güvenlik uygulaması gerçekleştirdi. Bu kapsamda araçların güvenlik taramasından geçirilerek adaya geçişine izin verildi.
 

 

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