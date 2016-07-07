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Tatilde yollar yine kan gölüne döndü; 93 ölü, 288 yaralı

En fazla kaza 26 kişinin öldüğü 72 kişinin yaralandığı pazar günü meydana geldi

07 Temmuz 2016 21:36

Bayram tatilinin 6’ncı gününde yurt genelinde karayollarında meydana gelen trafik kazalarında 93 kişi yaşamını yitirdi, 288 kişi yaralandı.

Bakanlar Kurulu kararıyla Ramazan bayramının arife günü olan 4 Temmuz pazartesi ile ardından 8 Temmuz cuma gününü kamu personelinin idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatilinde kentler boşaldı.

DHA'nın haberine göre; başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerden sahillere 1 Temmuz cuma akşamından başlayan ’bayram göçü’ arife gününe kadar sürdü. TEM başta olmak üzere şehirlerarası yollarda trafik zaman zaman kilitlenirken, uyarılara ve alınan önlemlere karşın trafik kazalarıyla yollar yine kan gölüne döndü.

Yurt genelindeki karayollarında geçen cuma akşamından bugün saat 17.00’ye kadar meydana gelen kazalarda 93 kişi yaşamını yitirdi, 288 kişi de yaralandı. En fazla kaza 26 kişinin öldüğü 72 kişinin yaralandığı pazar günü meydana geldi. Gün gün kaza bilançosu şöyle:

1 Temmuz: Cuma günü Sakarya, Bursa ve Denizli’de meydana gelen 3 kazada 9 kişi yaralandı.

2 Temmuz: Cumartesi günü Bolu, Antalya, Kayseri, Aydın, Kocaeli, Şanlıurfa, Trabzon ve Bursa’da ölümle sonuçlanan kazalarda 13 kişi yaşamını yitirdi. Bolu’da tünel girişine çarpan TIR’da 5 kişi yanarak can verdi. Ölümlü kazalarla diğer kazalarda toplam 29 kişi yaralandı.

3 Temmuz: Pazar günü Sinop, Bursa, Antalya, Denizli, Niğde, Aydın, Bilecik, Isparta ve Mersin’de ölümle sonuçlanan kazalarda 26 kişi yaşamını yitirdi. Sinop’taki kazada 5, Bursa’daki kazada 4, Antalya, Denizli, Aydın, Niğde, Bilecik’teki kazada 2’şer kişi öldü. Bu kazalar ve aynı gün meydana gelen trafik kazalarında 72 kişi yaralandı.

4 Temmuz: Ramazan Bayramı arifesi pazartesi günü Samsun, Kahramanmaraş, Kayseri, Adıyaman, Sakarya, Bayburt Muğla, Şanlıurfa ve Kastamonu’da meydana gelen kazalarda 19 kişi yaşamını yitirdi. Samsun’daki kazada 4, Kahramanmaraş’taki kazada 3 kişi öldü. Pazartesi günü ölümle sonuçlanan kazalar ve diğer kazalarda 48 kişi yaralandı.

5 Temmuz: Bayramın ilk günü olan salı günü Bolu, Konya, Antalya, Çorum, Denizli, Tekirdağ, Sivas, Bursa’da meydana gelen kazalarda 11 kişi yaşamını yitirdi 57 kişi yaralandı.

6 Temmuz: Bayramın 2’nci günü olan çarşamba günü Antalya, Sakarya, Kırıkkale, Aydın, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kastamonu, Gaziantep, Konya ve Karabük’te meydana gelen kazalarda 11 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı.

7 Temmuz: Bayramın 3’üncü günü olan perşembe günü saat 17.00’ye kadar Kocaeli, Kırıkkale, Adana, Elazığ, İzmir, Denizli, Zonguldak, Muğla, Adiyaman, Sakarya ve Isparta’da meydana gelen 13 ayrı kazada 13 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı. Kocaeli Kartepe’deki kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

 

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