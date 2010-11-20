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Yaşam

TATİLCİLER DÖNÜŞ YOLUNDA DÜZCE (A.A)

20 Kasım 2010 20:09

-TATİLCİLER DÖNÜŞ YOLUNDA DÜZCE (A.A) - 20.11.2010 - Kurban Bayramı tatilinden dönüşler nedeniyle, TEM Otoyolunun Düzce-Kaynaşlı kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.  Alınan bilgiye göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dönüş yolunda TEM Otoyolunu kullanması, Kaynaşlı bölümünde sabah saatlerinden itibaren araç yoğunluğuna neden oldu. Özellikle Ankara-İstanbul istikametinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik ekiplerinin kontrollerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Yetkililer, tatilin son gününde TEM otoyolundaki araç yoğunluğunun daha da artacağına dikkat çekti.

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