-TATİLCİLER DÖNÜŞ YOLUNDA DÜZCE (A.A) - 20.11.2010 - Kurban Bayramı tatilinden dönüşler nedeniyle, TEM Otoyolunun Düzce-Kaynaşlı kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Alınan bilgiye göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dönüş yolunda TEM Otoyolunu kullanması, Kaynaşlı bölümünde sabah saatlerinden itibaren araç yoğunluğuna neden oldu. Özellikle Ankara-İstanbul istikametinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik ekiplerinin kontrollerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Yetkililer, tatilin son gününde TEM otoyolundaki araç yoğunluğunun daha da artacağına dikkat çekti.