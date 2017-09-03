Tatil dönüşü trafik yoğunluğu başladı

Bayram tatili için tatil beldelerine gidenler, yaşadıkları kentlere dönmeye başladı. Özellikle en fazla tatilcinin ziyaret ettiği Bodrum'da ilçe giriş çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluştu.

10 günlük bayram tatilini memleketlerinde geçirip dönüşü son güne bırakmak istemeyen tatilciler bayramın 3’üncü günü yola çıktı.

Dönüş yoğunluğu ise bu sabahtan itibaren giderek arttı. Bodrum, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Emin Anter Bulvarı’nda zaman zaman 1 kilometreye varan araç kuyrukları oluştu.

İki kilometrelik yolu 20 dakikada tamamlayan otomobiller Milas yönüne hareket etti. Milas-Bodrum Havalimanı’nda ise büyük hareketlilik yaşandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında ek uçak seferleri düzenlendi.

Bolu'da yoğunluk

Tatilciler, TEM’in Bolu kesiminde İstanbul yönünde yoğunluk oluşmasına neden oldu. Özellikle TEM’in Gerede, Yeniçağa, Çaydurt ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde yoğun trafik oluştu. İstanbul yönündeki araç yoğunluğuna rağmen trafikte aksama meydana gelmedi.

Sürücüler İstanbul yönüne doğru sorunsuz yola devam etti. İstanbul yönünde oluşan yoğunluğun aksine Ankara yönünde trafik normalin altında kaldı. Tatilciler güzergahtaki dinlenme tesislerinde de yoğunluk oluşturdu.