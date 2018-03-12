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Kültür-Sanat

Tatava TV'nin bu akşamki konukları Figen Şakacı ve Barbaros Şansal

Hakan Aksay'ın sunduğu program bu akşam 21.00'de Artı TV'de

12 Mart 2018 13:47

Hakan Aksay'ın hazırlayıp sunduğu Tatava TV programında bu akşam yazar Figen Şakacı ile terzi yamağı Barbaros Şansal sanat-kültür ve moda hayatını değerlendirecekler.

Artı TV'de bu akşam saat 21.00'de başlayacak olan Tatava TV’de ayrıca son zamanların sosyal medya paylaşımları ve toplumsal, ahlaki, kültürel konularla ilgili çeşitli sohbetler yer alacak.

"Farklı, samimi, eğlenceli program"

Sıradan günlerin biriktirdikleri, ilgimizi çeken ve gözümüzden kaçan haberler, sosyal medyadan paylaşımlar, haftanın mizahi gelişmeleri Tatava TV'de ele alınıyor. Siyaset dışı gelişmelerin, toplumsal ve ahlaki sorunların, magazin ve medya dünyasından haberlerin, mizahi açıklamaların ele alındığı programda, kültür, bilim, siyaset ve medya insanlarıyla sohbetlere de yer veriliyor.

“Farklı, samimi, eğlenceli program” sloganıyla yola çıkan Hakan Aksay’la Tatava TV her pazartesi 21.00-22.45 saatleri arasında ARTI TV'de yayınlanıyor.

Geçen programın linkleri:

Birinci bölüm (Yetvart Danzikyan ile): https://youtu.be/zrmEcjzbJnQ

İkinci bölüm (Lale Mansur ile): https://youtu.be/6ZW_mUuO_oY

Dünyanın Öteki Yüzü yarın 20.00’de ARTI TV’de

Ayrıca Hakan Aksay yine ARTI TV’de salı akşamları 20.00’de Dünyanın Öteki Yüzü adlı haftalık dış politika programını sunuyor.

Bu programda da, ağırlıklı olarak Rusya ve öteki eski Sovyet cumhuriyetleri dahil Avrasya coğrafyasındaki gelişmeler ve bu ülkelerle Türkiye’nin ilişkileri inceleniyor.

Yarın akşamki programın konuğu EDAM Başkanı Sinan Ülgen. Programda Afrin harekâtı ve Suriye’deki son gelişmeler ele alınacak.

Hakan Aksay ile Dünyanın Öteki Yüzü 13 Mart salı akşamı saat 20.00'de Artı TV'de...

ARTI TV uydu (Hotbird 13, 11054, H, 27500 frekanslarıyla) veya internet üzerinden izlenebiliyor (http://artitv.tv/ ).

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