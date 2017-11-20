Tatava TV’nin bu akşamki konukları Ahmet Mümtaz Taylan ve Kadri Gürsel

T24 yazarı Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu haftalık Tatava TV adlı programın bu akşamki konukları oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan ve Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı Kadri Gürsel.

Artı TV'de bu akşam saat 21.00'de başlayacak olan Tatava TV’nin ana konusu “Nerelisin? İçinden mi?” İnsanlarımızın yöresel bağlılıkları ve kendine benzemeyene mesafeli yaklaşımları üzerine sohbetler...

‘Farklı, samimi, eğlenceli program’

Sıradan günlerin biriktirdikleri, ilgimizi çeken ve gözümüzden kaçan haberler, sosyal medyadan paylaşımlar, haftanın mizahi gelişmeleri Tatava TV'de ele alınıyor. Siyaset dışı gelişmelerin, toplumsal ve ahlaki sorunların, magazin ve medya dünyasından gelişmelerin, mizahi açıklamaların ele alındığı programda, kültür, bilim, siyaset ve medya insanlarıyla sohbetlere de yer veriliyor.

“Farklı, samimi, eğlenceli program” sloganıyla yola çıkan Tatava TV’de televizyonlardan ve sosyal medyadan birçok güncel örnek, caps’ler, çizgi filmler, eski Türk filmlerinden kısa görüntüler ve müzik bölümleri de var.

Hakan Aksay’la Tatava TV her pazartesi 21.00-22.45 saatleri arasında ARTI TV'de yayınlanıyor.

Geçen programın linkleri:

Birinci Bölüm (Genco Erkal ile):

https://www.youtube.com/watch?v=KZz3e9jPOAY

İkinci Bölüm (Melis Alphan ile):

https://www.youtube.com/watch?v=fWr7E2-JWdo

Dünyanın Öteki Yüzü yarın 20.00’de ARTI TV’de

Ayrıca Hakan Aksay yine ARTI TV’de salı akşamları 20.00’de Dünyanın Öteki Yüzü adlı haftalık dış politika programını sunuyor.

Bu programda da, ağırlıklı olarak Rusya ve öteki eski Sovyet cumhuriyetleri dahil Avrasya coğrafyasındaki gelişmeler ve bu ülkelerle Türkiye’nin ilişkileri inceleniyor.

Yarın akşamki programda, çarşamba günü Soçi’de yapılacak olan Putin- Erdoğan-Ruhani Zirvesi ve Suriye’deki durum ele alınacak. Canlı yayın konukları MSGSÜ (Mimar Sinan Ün.) öğretim üyesi Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu ve TÜRAM (Türkiye Rusya Araştırmalar Merkezi) Başkanı Aydın Sezer.

ARTI TV uydu (Hotbird 13, 11054, H, 27500 frekanslarıyla) veya internet üzerinden izlenebiliyor (http://artitv.tv/ ).