Tatava TV'de Nâzım Hikmet özel programının konukları Zeliha Berksoy ve Arif Keskiner

Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Tatava TV adlı haftalık programın bu akşamki konukları tiyatrocu, Semiha Berksoy Opera Vakfı Eşbaşkanı Zeliha Berksoy ve film yapımcısı, yazar Arif Keskiner.

Artı TV'de bu akşam saat 21.00'de başlayacak olan Tatava TV’de 116. doğum gününde büyük şair Nâzım Hikmet anılacak, onunla ilgili videolar ve anılar paylaşılacak. Ayrıca son zamanların sosyal medya paylaşımları ve toplumsal, ahlaki, kültürel konularla ilgili sohbetler yer alacak.

"Farklı, samimi, eğlenceli program"

Sıradan günlerin biriktirdikleri, ilgimizi çeken ve gözümüzden kaçan haberler, sosyal medyadan paylaşımlar, haftanın mizahi gelişmeleri Tatava TV'de ele alınıyor. Siyaset dışı gelişmelerin, toplumsal ve ahlaki sorunların, magazin ve medya dünyasından haberlerin, mizahi açıklamaların ele alındığı programda, kültür, bilim, siyaset ve medya insanlarıyla sohbetlere de yer veriliyor.

“Farklı, samimi, eğlenceli program” sloganıyla yola çıkan Tatava TV’de televizyonlardan ve sosyal medyadan birçok güncel örnek, caps’ler, çizgi filmler, eski Türk filmlerinden kısa görüntüler ve müzik bölümleri de var.

Hakan Aksay’la Tatava TV her pazartesi 21.00-22.45 saatleri arasında ARTI TV'de yayınlanıyor.

Geçen programın linkleri:

Birinci bölüm (Mario Levi ile):

https://www.youtube.com/watch?v=FItdTxfWtyI

İkinci bölüm (Levent Üzümcü ile):

https://www.youtube.com/watch?v=AvTTEhClnAY

Dünyanın Öteki Yüzü yarın 20.00’de ARTI TV’de

Ayrıca Hakan Aksay yine ARTI TV’de salı akşamları 20.00’de Dünyanın Öteki Yüzü adlı haftalık dış politika programını sunuyor.

Bu programda da, ağırlıklı olarak Rusya ve öteki eski Sovyet cumhuriyetleri dahil Avrasya coğrafyasındaki gelişmeler ve bu ülkelerle Türkiye’nin ilişkileri inceleniyor.

Yarın akşamki programda Ortadoğu uzmanı Karel Valansi ile İsrail’in Türkiye, Rusya ve İran’la ilişkileri, Moskova’dan Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı Amur Gaciyev’le de Suriye’deki Türkiye-Rusya işbirliği ele alınacak.

Hakan Aksay ile Dünyanın Öteki Yüzü 16 Aralık salı akşamı saat 20.00'de Artı TV'de...

ARTI TV uydu (Hotbird 13, 11054, H, 27500 frekanslarıyla) veya internet üzerinden izlenebiliyor (http://artitv.tv/ ).