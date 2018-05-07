Tatava TV Zülfü Livaneli ve Murat Sabuncu ile final yapıyor

Hakan Aksay'ın hazırlayıp sunduğu Tatava TV programı bu akşam müzisyen, yazar, film yönetmeni Zülfü Livaneli ve gazeteci Murat Sabuncu ile final yapıyor.

Aksay, konukları Livaneli ve Sabuncu ile sanat-kültür ve medya yaşamını değerlendirecek. Bu akşam saat 21.00’de başlayacak olan programda ayrıca Tatava TV’nin 30 haftalık öyküsü özetlenecek ve bugüne kadar programa konuk olarak katılan 60’ı aşkın ünlü isim hatırlanacak.

‘Farklı, samimi, eğlenceli program’

Hakan Aksay’ın 6 ay kadar önce ARTI TV’de başladığı programla ilgili kısa tanıtımda şöyle deniyordu:

“Sıradan günlerin biriktirdikleri, ilgimizi çeken ve gözümüzden kaçan haberler, sosyal medyadan paylaşımlar, haftanın mizahi gelişmeleri Tatava TV'de ele alınıyor. Siyaset dışı gelişmelerin, toplumsal ve ahlaki sorunların, magazin ve medya dünyasından haberlerin, mizahi açıklamaların ele alındığı programda, kültür, bilim, siyaset ve medya insanlarıyla sohbetlere de yer veriliyor.

‘Farklı, samimi, eğlenceli program’ sloganıyla yola çıkan Hakan Aksay’la Tatava TV her pazartesi 21.00-22.45 saatleri arasında ARTI TV'de yayınlanıyor.”

Geçen 30 haftada Tatava TV 60’ı aşkın ünlüyü konuk etti ve sosyal medya gündeminden yüzlerce videoyu paylaştı.

Geçen programın linkleri:

Birinci bölüm (Gülriz Sururi ile):

https://youtu.be/pj-6UQmE7QM

İkinci Bölüm (Derya Köroğlu ile): https://www.youtube.com/watch?v=LqaO3GRpQFI

Dünyanın Öteki Yüzü’nün finali de yarın 20.00’de

Yine Hakan Aksay tarafından ARTI TV’de salı akşamları 20.00’de sunulan Dünyanın Öteki Yüzü adlı haftalık dış politika programı da son kez yayında olacak.

Yarın akşamki programda Ortadoğu uzmanı akademisyen Erhan Keleşoğlu ve Ermeni gazeteci Astghik İgityan Ortadoğu’daki ve Ermenistan’daki son gelişmeleri ele alacaklar.

Hakan Aksay ile Dünyanın Öteki Yüzü 8 Mayıs salı akşamı saat 20.00'de Artı TV'de...

ARTI TV uydu (Hotbird 13, 11054, H, 27500 frekanslarıyla) veya internet üzerinden izlenebiliyor (http://artitv.tv/ ).