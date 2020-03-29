Taşplak Senfoni Orkestrası, 'Yarının Şarkısı'nı sağlık çalışanları, bilim insanları ve tüm emekçiler için seslendirdi

Taşplak Senfonisi, Tülay German'ın sözleri ve müziği Erdem Buri'ye ait olan 'Yarının Şarkısı' isimli eserini seslendirdi. OT dergisi iş birliğiyle hazırlanan şarkı, "sağlık çalışanlarına, bilim insanlarına ve çalışmak zorunda olan emekçiler"e adandı.

Performansı resmi sosyal medya hesaplarından paylaşan Taşplank Senfonisi, "İnsanoğlu umutsuzluktan umut yaratandır. Üstad Yaşar Kemal'in dediği gibi. Bir süreliğine içimize kapandık, tüm dünyadan güzel haberleri umutla bekler olduk. Bazılarımız bu süreci evlerinde yaşıyor, birçoklarımız da sevdiklerinin sağlığından duyduğu endişeyi zihinlerinde taşıyarak iş yerlerinde hayatın akışını devam ettiriyor. Ekibimiz ile elimizden gelen iki şeyi; umut ve neşeyi sizlerle paylaşmak gayesiyle kısa bir video denemesi hazırladık. Sevilirse seriye devam edebiliriz. Dileriz sürecin atlatılması için canı pahasına emek veren tüm sağlık çalışanlarına, bilim insanlarına ve tüm emek katmanlarına umut olur" diye yazdı.

Taşplak Senfonisi

Taşplak Senfoni Orkestrası, şef Neyzen Özsarı tarafından 2012 yılında İstanbul'da kuruldu. Senfonik orkestralardaki icra çizgisinin dışına çıkarak kendi bünyelerinde ürettikleri projeleri sunmaya ağırlık veren topluluğun ilk projesi “Unutulmaz Yeşilçam Müzikleri”, 1970'lerden itibaren Türkiye'de üretilmiş filmlerde yer alan müzikleri orkestraya uyarlayıp arşiv oluşturma amacıyla kaleme alındı. Yüzden fazla eseri yazılı halde kayıt altına alan orkestra, kırk kişilik kadrosuyla Hababam Sınıfı'ndan Çöpçüler Kralı'na, Tarkan'dan Çiçek Abbas'a yediden yetmişe herkesin aşina olduğu Yeşilçam müziklerinden oluşan repertuarını dünyanın herhangi bir yerinde istenildiği anda icra edilebilir şekilde uyarladı.

Anadolu coğrafyasındaki geleneksel çalgıları senfonik orkestraya daimi şekilde dahil eden bir modeli esas alarak dünyadaki her kültürden ses ve müziği yorumlamaya açık bir topluluk olan Taşplak Senfoni, farklı projeler üreterek faaliyetlerine devam etmektedir.