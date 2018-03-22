Taşınması gündeme gelmişti; AŞTİ için karar verildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, şehirler arası yolculuklarda otobüs yerine hızlı tren ve uçak kullanımının yaygınlaşmasıyla Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin (AŞTİ) yükünün azaldığını, bu nedenle Mamak ilçesinde yeni otobüs terminali yapılmasının artık söz konusu olmadığını bildirdi. Tuna, ANKAPARK'ın tamamlanması için de çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte Mamak'ta yeni bir şehirler arası otobüs terminali yapılmasının öngörüldüğünü anımsattı.

Hükümetin demiryolu ve havayolu ulaşımına yaptığı yatırımlar sonucunda vatandaşın ulaşım tercihlerinin de değiştiğine işaret eden Tuna, "Şehirler arası otobüs terminalinin Mamak'a yapılması artık söz konusu değil. Vatandaşlarımız seyahatlerini artık ağırlıklı olarak hızlı tren ve uçakla yapıyor. Dolayısıyla, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne (AŞTİ) giren otobüslerin sayısında azalma var. AŞTİ'nin bulunduğu yerde devam etmesi durumu söz konusu. Şu an bulunduğu yerde raylı sistemle bağlantısı olduğundan yolcular açısından da bir kolaylık var" diye konuştu.

Tuna, mevcut ulaşım kolaylıkları nedeniyle vatandaşın yanı sıra AŞTİ'deki otobüs işletmesi sahiplerinin de taşınmak istemediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Vatandaş memnun, bir sıkıntı yok. Oradaki esnaf burada devam etmek istiyor. Otobüs sayıları her geçen gün azaldığı için trafik açısından da bir sıkıntı yok. Derdimiz ne bizim? Taşımak diye, spor olsun diye bir iş yapılmaz ki. İhtiyaç olması lazım, taşınmasıyla ilgili yeni bir yatırım, yeni bir masraf ve yeni bir harcama. Peki oraya taşıdık burası ne olacak ? Burası AOÇ'ye ait bir arazi, biz oraya AOÇ'ye kira ödüyoruz. AŞTİ'yi oradan taşıdıktan sonra başka bir şey yapamazsın ki. Oranın tahsisi, şehirler arası otobüs terminali olarak tahsis edilmiş, kiraya verilmiş. Şimdi onu kaldırdığımız zaman AOÇ'nin kanunu gereği durum bambaşka durumlara gidecek. Çok yönlü parametrelerden dolayı AŞTİ'nin yerinde devam etmesinin en doğrusu olduğuna karar verdik."