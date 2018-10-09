Tasarımı, çocuklara spagetti tarifleriyle anlatan kitap: Uzun, Kocaman, Çok!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında, çocuklara ölçüleri, tasarımı ve bienali anlatan eğlenceli bir kitap da hazırlandı. Yekta Kopan’ın yazdığı ve Burcu Ural Kopan’la birlikte tasarladığı, illüstrasyonları Ada Tuncer tarafından hazırlanan UZUN, KOCAMAN, ÇOK!, oyunlar ve hikâyelerle spagetti yapımı üzerinden çocukları tasarım ve ölçü birimleriyle tanıştırıyor. Kitabı, bienal mekanlarından ve anlaşmalı kitabevlerinden ücretsiz olarak temin edebilmek mümkün.

Geleneksel kitap formatının ötesine geçerek, kat kat açılarak hem okunabilen hem de çeşitli oyunlar ve aktiviteler sunan UZUN, KOCAMAN,ÇOK!, konusunu bu sene bienalin altı mekânından biri olan Pera Müzesi’nde yer alan Ölçekler Okulu’ndan alıyor. Günlük hayatta kullandığımız, ölçüleri, standartları ve normları sorgulayan Ölçekler Okulu’ndan yola çıkarak hazırlanan kitapta çocuklar, domates soslu spagetti tarifiyle başlayarak oyunlar oynamaya ve uzaklık, miktar bildiren kavramlar üzerine düşünmeye davet ediliyor. Ayıca kitapta yer alan sözlükle birlikte çocuklar, küratör, bienal, tasarım gibi kavramlarla tanışıyor ve bir yandan bienali gezerken, bir yandan pek çok yeni şey keşfediyor, öğreniyor ve eğleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Feyza Çorapçı’nın akademik danışman olarak destek verdiği kitabın bilim danışmanlığını Can Gürses üstleniyor.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde hazırlanan kitap UZUN, KOCAMAN,ÇOK!, tüm bienal mekanlarından ve anlaşmalı kitabevlerinden, ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Kitaba aralarında Homer Kitabevi, Kaktüs Çocuk, Yalvaç Abi Kitabevi, Happy Nest, Tırtıl Kids Kitabevleri, Aliza Kitabevi, Babun Çocuk Kitapçısı (Bodrum), Masalinka Çocuk Kitabevi (Denizli) ve Tayfa Kitap Evi’nin (Sinop) bulunduğu kitabevlerinden ulaşmak mümkün.

Bienal boyunca 14, 21 ve 28 Ekim Pazar günleri Studio-X İstanbul’da, çeşitli STK’ların işbirliğiyle, kitapla bağlantılı atölye çalışmaları düzenlenecek.

İKSV’den Çocuklara Sürpriz

İKSV ve Bernard van Leer Vakfı, 2017 yılında 15. İstanbul Bienali kapsamında yayınlanan Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı çocuk kitabı ile başlayan çalışmalarını uzun soluklu bir iş birliğine dönüştürerek, 2019 yılının sonuna kadar devam edecek 'Kültür-Sanat ve Erken Çocukluk' projesini hayata geçiriyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nin danışmanlığında yürütülen projeyle, kültür-sanat alanında erken çocukluk gelişimine dair farkındalığı ve bilgi düzeyini arttırmak, 0-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik kültür-sanat içeriklerini ve erişim imkanlarını geliştirmek ve bu alanda örnek teşkil edecek yaklaşım, içerik, program ve yöntem önerileri sunmak amaçlanıyor.

Proje kapsamında, 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin yanı sıra 2019 yılında İKSV tarafından düzenlenecek 47. İstanbul Müzik Festivali, 26. İstanbul Caz Festivali, 16. İstanbul Bienali ve 23. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında ücretsiz olarak dağıtılacak çocuk kitapları yayımlanacak. Bienallerde, bebekli ailelerin ve bakım verenlerin rehber eşliğinde ücretsiz olarak katılabilecekleri “Bebekli Sabahlar” turları devam edecek. Çeşitli özel etkinlikler, okumalar ve atölye çalışmaları düzenlenmesinin yanı sıra kültür-sanat ve erken çocukluk başlıklı eğitim, seminer ve uluslararası toplantılar gerçekleştirilecek.

İstanbul Tasarım Bienali’nden Çocuklar ve Aileler İçin Özel Etkinlikler

Bebekli Sabahlar

4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında Bernard van Leer Vakfı desteğiyle çocuk kitabına ek olarak bu yıl ilk kez ebeveynler ve bakım verenleri 0-12 aylık bebekleriyle birlikte Okullar Okulu’nu deneyimlemeye çağıran İstanbul Tasarım Bienali’nde Bebekli Sabahlar turları da düzenleniyor. Bienal süresince her cuma, Arter’de saat 10.00-11.00 arası ücretsiz olarak gerçekleştirilecek turlara katılım için İKSV'nin internet adresinden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.

Çocuklar ve Gençler için Öğrenme Programı

Genç ziyaretçiler, 4. İstanbul Tasarım Bienali ve Pera Öğrenme Programları ekiplerinin hazırladığı bir programla da bienalin birer parçası oluyor. Farklı yaş gruplarına özel programıyla bienal ziyaretçileri, Ölçekler Okulu’nda yer alacak değişik ölçü birimleri ve normlar üzerine sorular sorup tartışmalar yürütme ve kendi tasarımlarını üretme imkânı yakalıyor. 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamındaki Öğrenme Programı, Hollanda’nın Genç Kültür programı tarafından destekleniyor. Pera Öğrenme programlarına rezervasyon ve bilgi için Pera Müzesi'nin internet adresini takip edebilirsiniz.

4. İstanbul Tasarım Bienali: Okullar Okulu

Okullar Okulu başlığı altında Jan Boelen küratörlüğünde düzenlenen 4. İstanbul Tasarım Bienali, öğrenmeyle ve tasarımla ilişkimizi sorgulayan pek çok proje ve etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 4 Kasım’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilen bienal, Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X Istanbul olmak üzere Beyoğlu’nda yer alan altı farklı mekâna yayılıyor. Sergilerin yanı sıra birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak bu mekânlar bienalde tasarımla etkileşim halindeki alanlardan birine odaklanan ayrı bir okula dönüşüyor.