Yeni tasarı yasalaşırsa, "Bekâra ev yok" demenin cezası 15 bin lira olacak

Ayrımcılığın önlenmesine dair tasarı yasalaşırsa bekâra ev yok diyen ev sahipleri, kadının iş başvurusu annelik nedeniyle reddeden iş sahipleri 15 bin lira ceza ödeyecek.

Milliyet'te yer alan habere göre; ayrımcılığa karşı vatandaşları korumayı amaçlayan “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanun Tasarısı" TBMM’ye sevk edildi. Tasarı aynen yasalaşırsa, “Bekâra ev yok” demek, annelik ve gebelik gerekçesiyle bir kadının iş başvurusunu reddetmek de ayrımcılık sayılıp, 15 bin TL’ye kadar idari para cezasıyla cezalandırılacak.

Belli başlı düzenlemeler şöyle:

Cinsel yönelim yok

Herkes hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerinden yararlanmada eşit olacak. Cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaşa dayalı ayrımcılık yasak olacak. Ayrımcılık yasağı kapsamında LGBT bireylerin talebine rağmen “cinsel tercih” ifadesine yer verilmemesi dikkat çekti.

Mobbing ayrımcılık sayılacak

Tasarıda ayrımcılık türleri “Ayrı tutma, ayrımcılık talimatı verme ve bu talimatı uygulama, çoklu ayrımcılık, doğrudan ayrımcılık, dolaylı ayrımcılık, işyerinde yıldırma, makul düzenleme yapmama, taciz, varsayılan temele dayalı ayrımcılık” şeklinde 9 başlıkta sıralandı.

Ayrımcılık türlerinin sıralanmasıyla mobbing kavramı da “işyerinde yıldırma” adıyla hukuk sistemimize giriyor.

“Bekara ev yok" deme devri bitiyor

Taşınır ve taşınmazların kamuya açık satışa veya kiralamaya sunulması, kari sözleşmelerinin şartlarının belirlenmesi, kira sözleşmesinin yenilenmesi veya sona erdirilmesi, satışı ve devri süreçlerinin hiçbirinde ayrımcılık yapılamayacak. Buna göre, “Bekara, dul’a ev yok” demek de ayrımcılık suçu kapsamında değerlendirilecek.İlgili mevzuat ve tüzüklerinde belirtilen istisnalar dışında dernek, vakıf, sendika, parti ve meslek örgütü üyeliklerinde ve faaliyetlerinde de ayrımcılık yapılamayacak. Kamu ve özel sektörde istihdam süreçlerinde de ayrımcılık yasağı uygulanacak. Bu çerçevede gebelik, annelik ve çocuk bakımı gerekçesiyle istihdam başvurusu işverenler tarafından reddedilemeyecek.